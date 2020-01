Elastic Cloud on Kubernetes algemeen beschikbaar

Elastic heeft vandaag algemene beschikbaarheid aangekondigd voor Elastic Cloud on Kubernetes, oftewel ECK. Dit betreft een versie van de populaire Elastic-toolkit voor data management, die specifiek is ontworpen om te draaien op het container orchestration framework Kubernetes.

Elastic is de ontwikkelaar van Elasticsearch, de open-source zoekmachine die veel bedrijven gebruiken om interne data gemakkelijker op te kunnen zoeken. Tools rondom het platform zijn onder meer de Beats- en Logstash-applicaties, die bedoeld zijn om data naar Elasticsearch te pullen. Ook de Kibana-tool voor datavisualisatie is een voorbeeld.

Deze vier tools vormen de kern van ECK. Elastic heeft nu een aantal functies topegevoegd die voor Kubernetes zijn geoptimaliseerd, en die zijn ontworpen om het dagelijkse beheer van zakelijke implementaties te vereenvoudigen.

Functies

ECK stelt beheerders onder meer in staat om configuraties centraal in een Elasticsearch-cluster in te stellen. Ook is het mogelijk om dit in meerdere clusters te doen, als de workload van een bedrijf te zwaar is voor één cluster. Verder is er een tool voor het op- en neerschalen van de capaciteit. Bovendien zijn er monitoringmogelijkheden en een ingebouwde back-up planning. Deze functies zijn dus nu ook beschikbaar voor Elasticsearch for Kubernetes.

Een kleinere functie die ook bij ECK is inbegrepen is een set standaardinstellingen die bedoeld zijn om het risico op datalekken te verminderen. “Alle Elasticsearch-clusters die op ECK zijn gelanceerd, zijn standaard beveiligd, wat betekent dat ze zijn versleuteld en beschermd met een sterk standaardwachtwoord op het moment dat ze worden aangemaakt”, vertelt Anurag Gupta, Elastic-productmanager.

ECK werkt in verschillende omgevingen. Bedrijven kunnen het platform inzetten op on-premise Kubernetes-clusters, maar ik in Red Hat OpenShift, Amazon Kubernetes Service, Microsoft Azure Kubernetes Service en Google Kubernetes Engine.