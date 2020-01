ServiceNow gaat meer inzetten op verticalisering

Bill McDermott, de CEO van ServiceNow, is van plan om met zijn bedrijf meer te focussen op industrie-specifieke gebruikstoepassingen. Dat heeft de bestuurder bekendgemaakt tijdens het publiceren van de financiële cijfers.

McDermott kwam eind vorig jaar over van ERP-reus SAP, waar hij een vergelijkbare strategie toepaste. Onder leiding van McDermott was er bij SAP een verkoopmodel met de nodige focus op specifieke industrieën.

De bestuurder wil ServiceNow onder andere verder brengen door met industriespecifieke tools te komen voor banken en telecombedrijven. Deze tools zullen betrekking hebben op workflows en andere digitale processen waar de industrieën mee te maken hebben.

Daarnaast zal ServiceNow inzetten op het uitbouwen van zijn ecosysteem en partnerkanalen. Zodoende kondigt het bedrijf versterkte samenwerkingen aan met Deloitte en Accenture, respectievelijk gericht op de banksector en de telecomsector. McDermott zegt dat het ecosysteem strategischer en krachtiger zal worden wegens de move. De CEO hint dan ook naar meer versterkte samenwerkingen die aangekondigd zullen worden, er zijn al meetings gaande met topbestuurders van “de grootste partnerbedrijven ter wereld”.

Financiële cijfers en overnames

McDermott maakte de plannen van ServiceNow dus bekend rondom de publicatie van de kwartaalcijfers. Het afgelopen kwartaal wist het bedrijf een omzet te boeken van 951,8 miljoen dollar (863 miljoen euro), wat neerkomt op een stijging van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Verder was ServiceNow deze week in het nieuws wegens het overnemen van twee partijen. De eerste startup die deze week overgenomen werd, Loom Systems, specialiseert zich in het monitoren van IT-infrastructuur. Daarnaast gaat ook Passage AI deel uit maken van het ServiceNow-portfolio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in chatbots die uitgerold kunnen worden over verschillende kanalen.

De algemene verwachting is dat ServiceNow nog meer overnames zal gaan doen, mede vanwege de agressieve overnamestrategie die McDermott toepaste bij SAP.

