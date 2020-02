SAP verlengt ondersteuning voor ERP tot 2027

SAP heeft bekendgemaakt dat klanten die gebruikmaken van Business Suite 7-software tot eind 2027 kunnen rekenen op regulier onderhoud. Aanvankelijk zouden de applicaties uit de software suite ondersteund worden tot 2025.

De kern van de Business Suite wordt gevormd door ERP, vaak ERP Central Component (ECC) genoemd. Hieronder vallen traditionele ERP-taken als planning en materiaalbeheer. Naast ERP als belangrijk onderdeel komt de Business Suite ook met applicaties als SAP Customer Relationship Management 7.0, SAP Supply Chain Management 7.0 en SAP Supplier Relationship Management 7.0.

Aanvankelijk zou de officiële ondersteuning voor ECC vervallen in 2025. Na de deadline zouden klanten de oplossing dan op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Security-updates zullen dan bijvoorbeeld niet meer actief doorgevoerd worden.

Nu de deadline naar 2027 verplaatst is, krijgen bedrijven dus extra tijd om te migreren naar de volgende generatie ERP S/4HANA. Voor legacy ERP wordt ook nog overlengd onderhoud aangeboden tot 2030. Deze optionele ondersteuning moet gekocht worden en is twee procent duurder dan standaardondersteuning.

S/4HANA als toekomst

Ondanks de verlengde ondersteuning wil SAP zijn klanten zo snel mogelijk overschakelen op S/4HANA. Zo kondigde de Duitse softwareleverancier tegelijkertijd met het ECC-nieuws aan dat de volgende generatie ERP kan rekenen op ondersteuning tot het einde van 2040.

Volgens co-CEO Christian Klein laten SAP-klanten inmiddels zien dat S/4HANA hun ‘toekomstige richting’ is en verwachten zij een lange termijn commitment van SAP. Recent onderzoek onder Amerikaanse SAP-gebruikers zou zelfs aantonen dat er geen enkele bedrijf is dat niet van plan is te migreren naar S/4HANA.

De deadline voor ECC werd in 2014 bekendgemaakt en is sindsdien een discussiepunt onder de SAP-community. SAP maakt ook steeds meer werk van het uitlichten van de voordelen van S/4HANA, om gebruikers te overtuigen van een migratie. Zo schreven we een aantal maanden geleden nog een achtergrondartikel over de intensievere focus van SAP op ERP in de cloud.