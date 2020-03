Red Hat updatet Ceph Storage-platform voor cloud-native workloads

Red Hat heeft Ceph Storage 4 algemeen beschikbaar gemaakt. De nieuwe release maakt het platform voor object-, block- en file storage geschikt voor cloud-native application development.

Ceph Storage kan draaien op de meestgebruikte hardware. Het gebruikt een algoritme, genaamd Controlled Replication Under Scalable Hashing, om data gelijkmatig over clusters te verdelen. Ook kunnen nodes data snel ophalen.

Volgens Red Hat zou versie 4 met een flinke performance boost komen. Zo zou uit tests blijken dat het platform twee keer sneller intensieve workloads wegschrijft.

Aanpassingen

Red Hat focust onder meer op het toevoegen van kunstmatige intelligentie (AI) aan het platform. Bepaalde taken rond data management zijn te automatiseren en er zijn ‘self healing’-mogelijkheden voor back-up- en recovery-activiteiten. De open source-gigant noemt Ceph Storage 4 met name geschikt voor bedrijven die het beheer en opslag van grote hoeveelheden data moeten optimaliseren, zonder daar extra personeel voor in te zetten.

Versie 4 introduceert daarnaast een nieuw management-dashboard, waar bepaalde bedrijfsactiviteiten op samenkomen. Hierdoor moeten medewerkers problemen sneller kunnen identificeren en oplossen. Ook is er een nieuwe quality-of-service monitoringsoptie om storage-kwaliteit te verifiëren voor apps die gehost worden in multi-tenant cloud-omgevingen.

Ceph Storage is toegankelijk via Amazon S3 en OpenStack Swift (object storage) REST API’s, of via een native API voor integratie met software-oplossingen. De nieuwe versie is tevens geïntegreerd met IBM’s Spectrum Protect (Plus) data-diensten. Veel Red Hat-producten krijgen een integratie met IBM, nadat het overgenomen werd door Big Blue.

