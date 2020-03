Azure geeft cruciale sectoren voorrang bij capaciteitsproblemen

Microsoft zal de gezondheidszorg en noodzakelijke overheidsdiensten (zoals de brandweer) prioriteit geven wanneer clouddienst Azure tegen capaciteitsproblemen aanloopt. Deze beroepsgroepen worden ook wel als cruciaal gezien tijdens de uitbraak van het coronavrius.

In een blogbericht gaat Microsoft in op problemen waar het in de toekomst mogelijk tegenaan kan lopen. De techgigant ziet dat de vraag blijft stijgen en schrijft: “Als we in deze periode met capaciteitsbeperkingen te maken krijgen in welke regio dan ook, dan hebben we duidelijke criteria opgesteld voor de prioriteit van nieuwe cloudcapaciteit.”

De opgestelde richtlijnen zullen eerstehulpverleners, gezondheids- en noodhulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen topprioriteit geven. Dit komt overeen met richtlijnen van de Nederlandse overheid, die dergelijke banen opnam in een lijst met cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak.

Microsoft schrijft in het blogbericht nadrukkelijk dat de maatregelen gelden “als we te maken krijgen met enige capaciteitsbeperkingen.” Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Azure tegen zulke problemen aanloopt. Microsoft monitort de performance en gebruikstrends 24/7, zodat de diensten geoptimaliseerd worden en werken zoals gebruikers wensen.

Teams

Daarnaast wil Microsoft ervoor zorgen dat personeel dat thuiswerkt kan blijven werken met de kernfunctionaliteit van zijn zakelijke chatdienst Teams. “We zullen ook overwegen gratis aanbiedingen aan te passen, om de ondersteuning aan bestaande klanten te garanderen”, aldus de techgigant.

Eerder maakte Microsoft bekend een flinke toename te zien in het aantal Teams-gebruikers, aangezien meer werknemers thuiswerken vanwege het coronavirus. In een week tijd zouden er 12 miljoen extra gebruikers bij zijn gekomen.