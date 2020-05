Adobe introduceert nieuwe AI services voor Experience Cloud

Adobe introduceert vijf nieuwe AI-services voor Experience Cloud. De services worden aangedreven door Adobe’s eigen AI-tool Sensei en zijn bedoeld om bedrijven te helpen AI te gebruiken voor het voorspellen van datasets.

Adobe kondigde een set van vijf nieuwe diensten aan voor Experience Cloud. De nieuwe diensten zijn Customer AI, Attribution AI, Journey AI, Content en Commerce AI en Leads AI. De services zijn bedoeld om bedrijven te helpen AI te gebruiken voor predictive modelling van datasets, waardoor ze inzicht krijgen in zaken als het verloop en de impact van marketingcampagnes.

De Customer AI service is bedoeld om bedrijven inzicht te geven in de acties van de klant, zoals het achterlaten van een winkelwagen. Met Customer AI kunnen bedrijven historische en real-time signalen van klantgedrag analyseren. Attribution AI laat marketeers de effectiviteit van campagnes meten. Zowel de Customer- als Attribution AI-services zijn algemeen beschikbaar.

AI-Services

Ondertussen is Journey AI ontworpen om merken te helpen de beste tijd, frequentie en het beste kanaal te voorspellen om eventuele ontevredenheid van de klant te voorkomen. De Content en Commerce AI service is bedoeld om marketeers te begeleiden bij het kiezen van variabelen – zoals specifieke kleuren of onderwerpen – die hoogstwaarschijnlijk zullen resulteren in goede resultaten. De Leads AI service is gericht op B2B-marketeers en biedt inzicht in welke leads het waarschijnlijks converteren. Deze drie diensten zitten nog steeds in de bèta-fase.

“De intelligente services zullen ook helpen om andere diensten te boosten die momenteel op het Experience Platform van Adobe beschikbaar zijn,” zegt Adobe. “De onderliggende AI- en ML-technologie zal specifieke aanbiedingen verbeteren, waaronder Offer Management (dat de beste frequentie en timing voor promoties bepaalt), Customer Journey Analytics (een op Photoshop geïnspireerde analysetool voor cross-channeldata); en Real-time CDP (een eenduidig en consistent profiel, om één-op-één personalisatie op elk kanaal te stimuleren).”