VMware-bundeling brengt Broadcom in de problemen

De Japanse mededingingsautoriteit (JFTC) heeft het vizier op Broadcom gericht. Onlangs organiseerde het een inval bij een Japanse dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf. Mogelijk schendt Broadcom de Antimonopoly Act wegens de gedwongen bundeling van VMware-diensten.

Bronnen melden aan Japanse media dat de JFTC Broadcom verdenkt van oneerlijke bundeling en misbruik van de marktdominantie. Eerder vandaag vond de inval plaats in Minato, een wijk van Tokio.

Het is een ietwat onverwachte wending, aangezien Broadcom juist hard heeft moeten vechten om goedkeuring voor de VMware-overname bij het Britse CMA, de Amerikaanse FTC en diens Chinese equivalent te krijgen. Nu dreigt Japanse wetgeving de acties van Broadcom sinds de overname te bestraffen. De vraag is of andere landen of de EU wellicht vergelijkbare stappen zetten.

De JFTC gedraagt zich op zeer vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de Competitions & Markets Authority (CMA) in het Verenigd Koninkrijk of de U.S. Federal Trade Commission. Niet al te gek, aangezien de autoriteit is gemodelleerd naar de maatstaven van de Amerikaanse FTC toen de JFTC in 1947 werd opgericht. Voor wat historische context: destijds bezette de VS Japan na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Deze vergelijkbare afkomst maakt het een stukje reëler om te geloven dat ook de Amerikaanse FTC een blik werpt op de handelswijze van Broadcom. Het zou niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt bij een techbedrijf. Eerdere antitrustzaken in de EU tegen partijen als Google en Amazon zijn regelmatig snel opgevolgd in de VS. Ook volgden concurrentiewaakhonden in Australië en India meermaals het voorbeeld van Europa. Of Japan ook een trendsetter hierin kan zijn, zal nu blijken.

Context

VMware is sinds november 2023 in handen van Broadcom. Sindsdien heeft een saga van jewelste zich voltrokken. De nieuwe eigenaar voerde drie belangrijke wijzigingen door. Allereerst trok Broadcom autonome componenten als securitydienst Carbon Black en VMware EUC (nu Omnissa) los van VMware. Vervolgens stopte het definitief met perpetual licenties, in navolging van de rest van de virtualisatiemarkt, waardoor alleen abonnementen nog toegang verschaffen aan VMware. Het derde punt, dat tevens de Japanse steen des aanstoots lijkt, is de bundeling van allerlei VMware-oplossingen die voorheen los te kiezen waren.

Enkel VMware Cloud Foundation en VMware vSphere Foundation zijn nog over. Wie al álles van de VMware-suite inkocht, is nu goedkoper uit. Echter ging het voor het overgrote merendeel van het klantenbestand enkel om de virtualisatie die VMware biedt. Op dit specifieke gebied is VMware oppermachtig op de markt. Doordat klanten dit niet meer los kunnen kopen, drijft dit voor velen de prijs tot wel twintigmaal op.

Tip: VMware-klanten hollen weg, maar alleen als ze dat kunnen

Concurrenten als Nutanix en Scale Computing doen er alles aan om de verdwaalde VMware-vertrekkers binnen te halen, maar het migratiepad is voor de een veel gemakkelijker dan de ander. Deze switching costs kunnen gebruikers ertoe dwingen om alsnog bij VMware te blijven, zij het tijdelijk, met wellicht onbehapbare prijzen wegens de bundeling van diensten.

