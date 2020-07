SAP wil Qualtrics deels naar de beurs brengen

SAP wil een gedeelte van zijn aandelen in Qualtrics afstoten door middel van een beursgang. Volgens SAP-CEO Christian Klein moet deze beursgang het groeipotentieel van Qualtrics versterken.

De beursgang moet ervoor zorgen dat Qualtrics onafhankelijker wordt en flexibeler is om contacten te leggen met klanten en partners buiten de invloed van het moederbedrijf.

In 2018 werd Qualtrics door SAP overgenomen voor 8 miljard dollar (6,82 miljard euro), waarmee het één van de grootste overnames van SAP ooit werd. Dit om de experience management-expertise van Qualtrics samen te brengen met de operationele data uit de SAP-systemen.

SAP is van plan om na de beursgang een meerderheidsbelang te behouden. Het officiële verhaal van SAP is dat de beursgang van Qualtrics een manier is om het potentieel van het bedrijf te vergroten. Onderzoeksbureau Bernstein Research stelt tegenover CNBC echter dat veel SAP-investeerders Qualtrics of diens visie mogelijk niet begrijpen.

Na de beursgang blijft de oprichter van Qualtrics, Ryan Smith, de grootste individuele aandeelhouder van het bedrijf. SAP blijft als meerderheidsaandeelhouder verbonden aan het bedrijf. Hierdoor zal de transactie naar verwachting geen invloed hebben op de financiële doelstellingen van SAP voor 2020 of voor de langere termijn.

Opmerkelijke keuze

De aandelen van Qualtrics kunnen wel eens gewaardeerd worden op 10 miljard dollar (8,5 miljard euro). Qualtrics was in 2018 al van plan om naar de beurs te gaan, maar het was SAP dat het bedrijf vlak voor de beursgang overtuigde van een overname. Sindsdien heeft Qualtrics zijn groei voortgezet.

Financiële details en een mogelijke datum voor de beursgang zijn nog niet bekend.

