AWS biedt quantum computing vanuit de public cloud

AWS maakt zijn dienst Amazon Braket algemeen beschikbaar, waarmee klanten quantum computing vanuit de public cloud kunnen inzetten. Ontwikkelaars, onderzoekers en wetenschappers krijgen met Amazon Braket de beschikking over een (test)omgeving voor quantum computing.

Amazon Braket laat gebruikers hun eigen quantum algoritmes ontwikkelen met de Braket deveolper kit of een keuze maken uit een bibliotheek pre-build algoritmes. Ook kunnen zij hybrid algoritmes gebruiken die klassieke systemen combineren met quantum computing systemen. Het ontwikkelen van deze algoritmes kan plaatsvinden met behulp van door AWS beheerde Jupyter notebooks.

Vervolgens kunnen zij binnen AWS deze quantum algoritmes testen met een lokale simulator of met een compleet beheerde high-performance simulator. Ook kan AWS klanten via zijn Quantum Solutions Lab in contact brengen met experts op het gebied van quantum computing. De quantum algoritmes kunnen worden gedraaid op een drietal quantum hardware -architecturen.

Drietal architecturen

AWS vindt het belangrijk dat Amazon Braket samenwerkt met een drietal externe partijen die een architectuur voor quantum computing leveren. Quantum computing staat nog in de startblokken en het is nog niet zeker welke architectuur het beste werkt. Voor AWS Braket wordt samengewerkt met D-Wave Systems, IonQ, en Rigetti Computing.

D-Wave Systems beschikt over een quatum computer op basis van een ‘quantum annealing superconductor’-architectuur. De quantum computer van Rigetti Computing is gebaseerd op een zogenoemde ‘gate-based superconducting’-architectuur. IonQ levert een meer innovatieve quantum computeromgeving. Deze is gebaseerd op gevangen geladen deeltjes, ionen, in een vacuüm om qubits te genereren. Hierdoor hoeft de hardware niet extreem koud te worden gekoeld.

De resultaten worden uiteindelijk via Amazon Braket naar een AWS S3 bucket gepusht.

Concurrentie en beschikbaarheid

AWS wil met zijn dienst vooral de concurrentie aangaan met bestaande diensten van andere public cloudaanbieders. Denk hierbij aan Azure Quantum van Microsoft. Ook deze dienst biedt toegang tot verschillende quantum computeromgevingen van IonQ, Honeywell en Quantum Circuits. Deze dienst is nog in preview. Microsoft investeert ook zelf in een eigen quantum computer.

Daarnaast hebben ook Google en IBM eigen quantum computers op basis van eigen hardware. Beide public cloudaanbieders bieden onderzoekers de kans deze te gebruiken via hun eigen public clouddiensten.

AWS Braket is nu nog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, zoals de cloudregio’s US East (N. Virginia), US West (N. California) en US West (Oregon). Uitrol in andere cloudregio’s staat op het programma.