Dell Technologies brengt SaaS-portfolio onder in Project APEX

Dell Technologies wil het makkelijker maken om toegang te krijgen tot zijn SaaS-portfolio van oplossingen en toepassingen. Al deze cloudgebaseerde diensten zijn nu ondergebracht in Project APEX.

Het nu geïntroduceerde platform verenigt de bestaande On Demand- en de Cloud-diensten van Dell Technologies in een enkele overkoepelende omgeving. Hiermee moeten klanten en partners een meer consistente SaaS-ervaring krijgen voor hun on premise-, clooudgebaseerde- en edge workloads. Ook krijgen klanten en partners op deze manier makkelijker toegang tot de on-demand Hyper-Converged-producten, de personal computers, networking, servers en storageproducten van Dell Technologies.

Op deze manier wil Dell Technologies nog meer kunnen beantwoorden aan de groeiende vraag naar SaaS-oplossingen en -producten. Vooral omdat klanten en partners veel vaker sturen op on-demand IT-omgevingen uit oogpunt van flexibiliteit en kosten.

Dell Tech Cloud Console

Centraal binnen Project APEX staat de Dell Tech Cloud Console. Deze interface, nu alleen nog als preview in de Verenigde Staten beschikbaar, maakt het voor klanten en partners mogelijk alle Dell SaaS-diensten en workloads te beheren. De console maakt het mogelijk om onder meer via de Dell Marketplace diensten te selecteren en af te nemen. Ook zijn via de interface diverse cloudgebaseerde workloads uit te rollen, multicloud-bronnen te beheren en in realtime de kosten in de gaten te houden.

Nieuwe SaaS-diensten

Met de komst van Project APEX heeft Dell Technologies ook nog een aantal nieuwe SaaS-oplossingen gepresenteerd. Het nu gelanceerde Storage-as-a-Service on-premises portfolio biedt schaalbare en elastische storagebronnen voor block en file datadiensten. Deze workloads kunnen worden beheerd via de Dell Tech Cloud Console. Deze storage-oplossing moet in de loop van volgend jaar beschikbaar komen.

Het vernieuwde Dell Technologies Cloud Platform biedt vooraf geconfigureerde oplossingen en toepassingen volgens een maandelijks abonnementsmodel per instance. Ook introduceert de techgigant de beheerde securityoplossing Powerprotect fort MultiCloud, waarmee via SaaS klanten data en applicaties met een zo laag mogelijke latency in verschillende public cloud-omgevingen kunnen beheren. Verder wordt nog een nieuw ‘Flex on Demand’-prijsschema gelanceerd voor de diverse on-demand diensten.

Tip: Dell EMC PowerStore: nieuw intelligent opslagsysteem voor alle data