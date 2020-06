Dell EMC PowerStore: nieuw intelligent opslagsysteem voor alle data

Bij Dell Technologies vonden ze het tijd om de manier waarop we data opslaan te vernieuwen. Een nieuw allesomvattend systeem dat vooral werk uit handen neemt door zaken te automatiseren of autonoom uit te voeren. De Dell EMC PowerStore is wat ze noemen een mid-market enterprise systeem, en daarmee ook beschikbaar voor mkb’ers met grote opslagbehoeftes.

Dell Technologies heeft met al zijn kennis in huis een nieuw opslagsysteem gebouwd. Met alle kennis doelen we op de expertise vanuit Dell, EMC en VMware. Uit de verschillende ondernemingen binnen de Dell Technologies-groep is expertise gehaald om het nieuwe opslagsysteem vanaf de grond op te bouwen.

Dit systeem zal uiteindelijk gaan concurreren met alle storage-oplossingen die Dell Technologies op dit moment in huis heeft. Zo willen ze het zelf nog niet helemaal stellen, maar feitelijk komt het daar wel op neer. Want waarom zou je investeren in een duurdere oplossing waar je meer manuren op moet zetten, als dit nieuwe systeem het beter en goedkoper kan?

Wat is er uniek aan de Dell EMC PowerStore?

De Dell EMC PowerStore is de allernieuwste opslagserver van Dell EMC. Op deze server draait PowerStoreOS, het nieuwe besturingssysteem dat de nieuwe generatie opslag mogelijk maakt. Uiteindelijk voegt die server weinig toe, want dat is gewoon plain vanilla hardware (generieke hardware gebaseerd op een Intel x86-processor). Dell EMC liet ook weten dat PowerStoreOS straks zelfstandig beschikbaar komt, in de nabije toekomst kan je dus ook enkel een licentie op PowerStoreOS kopen. Je moet dan nog wel zelf een serverpark met vanilla hardware optuigen om daar PowerStoreOS op te draaien. Dat hoeft dan dus geen Dell EMC te zijn, het mag ook de huidige leverancier zijn die nu al alle servers en misschien laptops en desktops levert.

We hebben nog even gecontroleerd bij Dell EMC of er bepaalde firmware of aanpassingen in de hardware zijn gedaan om PowerStoreOS beter te laten werken op Dell EMC-hardware. In principe is dit niet het geval, PowerStoreOS is echt een softwareoplossing die de manier van data opslaan gaat veranderen. Wel wijst Dell EMC ons erop dat er in de appliance is gekozen voor meer redundantie middels dual controllers en snellere NVME-connectors. Ook heeft Dell EMC veel expertise in het samenstellen van de juiste hardwarecomponenten voor een server, zodat alles goed op elkaar is afgestemd en er een optimale performance wordt geleverd. De innovatie zit dus voornamelijk in PowerStoreOS, maar ook in redundantie en optimale componenten. PowerStoreOS is op dit moment nog iet los verkrijgbaar, Dell EMC kan nog geen datum noemen wanneer dit wel het geval is.

Wat is PowerStore?

Met PowerStore kunnen alle vormen van data worden opgeslagen en dit kan allemaal naast elkaar binnen hetzelfde PowerStore-platform. Of het nou gaat om block- of object-storage, of je Windows 10 desktop VM’s (virtual machines), je databaseserver of toch je ERP-oplossing wil opslaan: het kan allemaal via PowerStore. Volgens Dell Technologies heeft het samenbrengen van alle verschillende kwaliteiten binnen het bedrijf ertoe geleid dat er grote stappen zijn gemaakt. Zo zou de Dell EMC PowerStore zeven keer sneller zijn dan de huidige unity XT. Allemaal met dank aan die software van PowerStore en de puprose build appliance hardware.

Van klein tot groot

Een PowerStore-platform kan theoretisch bestaan uit (meerdere) racks met opslagservers die allemaal geclusterd zijn tot één groot PowerStore-platform. Dat zal volgens Dell EMC niet snel voorkomen. De Dell EMC PowerStore is namelijk te configureren in verschillende formaten, maar in de standaard 2u behuizing kan een maximum van 1,5 petabyte aan opslagcapaciteit. Er passen 96 NVMe-drives in van elk 15,36TB, plus nog 2 of 4 NVRAM drives. Dat is voor zo’n compacte behuizing al een prestatie op zich.

Daar staat tegenover dat de Dell EMC PowerStore ook ingezet kan worden voor edge computing en IoT-doeleinden. Hiervoor is een appliance ontwikkeld die volledig redundant is uitgevoerd en waar Dell EMC een beschikbaarheidsgarantie van 99,9999 procent (garantie wordt enkel geboden op Dell EMC-hardware) voor durft te bieden. Zo’n edge-unit hoeft overigens niet zelfstandig te draaien. Je kan hem ook onderdeel maken van een grote cluster, waarbij de edge-unit altijd wordt gesynchroniseerd met het basiscluster in het datacenter. Mocht er dan toch iets gebeuren, dan is de data veilig.

Voor die edge-computing clusters ziet Dell EMC veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor smart cities, waar onder andere stoplichten en camerabewaking moeten worden aangestuurd. Daar is niet altijd plek voor grote servers, maar wel voor een betrouwbare edge computing oplossing.

Hoe werkt PowerStoreOS?

Wat Dell EMC gedaan heeft met PowerStoreOS is een nieuw autonoom besturingssysteem ontwikkeld. Waar nog wel storage-pools aangemaakt kunnen worden met een bepaald doel, maar waar de software vervolgens zelf analyses van doet om te kijken hoe die data zo efficiënt mogelijk kan worden opgeslagen. Tegelijk moet de data ook zo snel mogelijk beschikbaar zijn, wanneer daar vraag naar is. Hiervoor is de nodige machine learning en AI toegevoegd. Het systeem zal de data die wordt opgeslagen analyseren en kijken wat voor type opslag het is en hoe vaak applicaties gebruikmaken van de data. Vervolgens zal de data verspreid over de opslagserver of meerdere opslagservers worden opgeslagen om de prestaties te verbeteren. Simpel voorbeeld: als data kan worden aangeleverd vanaf meerdere servers zal dit sneller zijn, dan wanneer alles vanaf één server moet komen. Hetzelfde geldt wanneer alles vanaf dezelfde NVMe-drive moet komen of vanaf meerdere drives. De spreiding en efficiëntie die hierin kan worden bepaald gebeurt volledig autonoom.

Op basis van het gebruik en de vraag naar data ontstaat een patroon, waarschijnlijk ook in de toename aan data of het gebruik hiervan. Hierdoor kan Dell EMC ook weer voorspellen wanneer er een te kort dreigt te ontstaan en wanneer het misschien wijs is om extra capaciteit toe te voegen of een node (extra server) bij te plaatsen.

Het besturingssysteem PowerStoreOS is volledig container-gebaseerd en modulair opgebouwd, waardoor het in de toekomst ook makkelijk kan worden uitgebreid en verbeterd. Het voldoet daarmee dus aan de eisen van een moderne infrastructuur en dat is belangrijk, want uiteindelijk zal de doorontwikkeling van dit platform enorm belangrijk worden voor het succes.

Breed inzetbaar

Het doel van PowerStore is dat het zo breed mogelijk inzetbaar is. Alle mogelijke vormen van data kan je opslaan middels PowerStore. Waar bedrijven vroeger een specifiek opslagsysteem kochten bij een specifieke databehoefte, kan je nu dus een generiek systeem kopen waar je alle type data op kan opslaan (ook samen op hetzelfde platform). Sommige bedrijven hebben drie verschillende opslagsystemen staan voor drie verschillende type data, die kunnen alle drie worden samengevoegd op een PowerStore-platform. Dat is een idee waar sommige IT-professionals aan zullen moeten wennen. Dell EMC zal het in dit geval moeten hebben van klanten die bereid zijn als voorbeeld te dienen voor mooie case studies, want we vermoeden dat niet elke klant direct overstag gaat.

Het is uiteindelijk wel het mooie van de nieuwe generatie autonome producten, vaak komen die case studies er redelijk snel. De computer wint dit soort autonome taken eigenlijk altijd van de mensen, die efficiëntie kunnen wij met ons hoofd niet aan.

De concurrentie met specialistische platformen zal pittig zijn. Of Dell EMC het altijd wint op performance zal moeten blijken. Het samenvoegen van meerdere opslagsystemen tot één vrijwel autonoom systeem leidt echter wel tot kostenvoordelen. Dat is in elk bedrijf nog steeds een valide argument.

Een van de veelgestelde vragen bij opslagsystemen is altijd de deduplicatie. Je wilt niet dezelfde data meerdere keren opslaan en elke fabrikant heeft zijn eigen deduplicatie-algoritmes. Dell EMC durft voor het PowerStore een data reductie garantie te bieden van 4 staat tot 1, deze bestaat uit zowel deduplicatie als compressie. Dat is niet de hoogste in de markt, maar Dell EMC stelt ook dat het vaak wel beter zal zijn. PowerStore is echter een generiek opslagsysteem voor veel verschillende soorten data en dan is een harde garantie lastiger.

Applicaties virtualiseren op je PowerStore-server (AppsOn)

Wat Dell EMC ook presenteerde bij de introductie van deze nieuwe PowerStore is de mogelijkheid om applicaties te virtualiseren op de opslagserver. Dit draagt de naam AppsOn. Daar moesten we even over nadenken, want dat klinkt natuurlijk niet echt logisch. Een opslagserver is vooral bedoeld voor het opslaan van data, niet voor het draaien van applicaties. Dan heb je namelijk veel compute en memory nodig. We spraken hierover met Robert de Koning van Dell Technologies. Hij liet weten dat je vooral moet denken aan applicaties die direct met data werken. Vaak heb je een applicatieserver naast je storage-server staan met allerlei applicaties die analyses doen op die data of die het inzichtelijk moeten maken. Dat soort toepassingen kan je nu ook op de PowerStore draaien met AppsOn.

Het is dus niet de bedoeling om je complete server-portfolio te virtualiseren op je opslagserver, maar je kan bijvoorbeeld wel Apache Spark, LogRhythm of Splunk draaien op je opslagserver.

Dat dit mogelijk is, is weer te danken aan Dell Technologies-dochter VMware. VMware ESXi (hypervisor) draait bovenop de hardware en daarop draait weer het PowerStoreOS en eventueel ook de losse applicaties. Doordat de storage-oplossing gebruikmaak van de nodige VMware-technologie kan het hierdoor ook goed integreren met het al bestaande VMware-portfolio. Je kan de PowerStore eenvoudig koppelen met VMware Cloud Foundation.

On-premise en in de cloud integraties

De PowerStore is dus eenvoudig te koppelen met VMware Cloud Foundation, waardoor de opslagserver weer eenvoudig toegankelijk is voor alle servers die hiermee zijn gevirtualiseerd in het datacenter naast de PowerStore. Dit brengt direct enorm veel voordelen met zich mee. Daar houdt het qua integraties echter niet op.

Je kan data namelijk ook eenvoudig repliceren of migreren vanuit en naar de cloud. Zo heeft PowerStore direct ondersteuning voor Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud en VMware on AWS. Je kan er hiermee voor kiezen om bepaalde data ook in de cloud beschikbaar te maken, bijvoorbeeld voor beschikbaarheid in andere regio’s. Het kan echter ook worden gebruikt voor disaster recovery. Als je primaire datacenter onbereikbaar wordt, zou je tijdelijk kunnen uitwijken naar een van de vele cloud-providers en daar de applicaties opstarten. Het kan ook zijn dat je bedrijf een multicloud-strategie heeft waarbij bepaalde applicaties on premise draaien en andere in de cloud, maar dat je op je on premise PowerStore altijd alle bedrijfsdata bij elkaar wil hebben en de cloud-instanties daarom syncen met het PowerStore-platform.

Flexibel migreren, schalen en upgraden

Met de PowerStore brengt Dell EMC de modern autonomous infrastructure weer een stapje dichterbij. Natuurlijk zijn er altijd vragen over migratie, schaalbaarheid en upgrade mogelijkheden en mogelijke downtime. Dell EMC kiest hier wederom een moderne aanpak waarbij de last uit handen wordt genomen. Je kan de Dell EMC PowerStore middels een pay-per-use model afnemen. Ze hebben hiervoor het Pas As You Grow- en Flex On Demand-programma dat wordt aangeboden vanuit Dell Financial Services. Dit is in de meeste Europese landen beschikbaar, sowieso in Nederland en België.

Verder kan je vanaf alle bestaande Dell EMC-oplossingen eenvoudig migreren naar Dell EMC PowerStore, wat al ingebakken zit in het platform. Voor migreren van oplossingen van derde partijen zijn ook al de nodige mogelijkheden gecreëerd, maar dit verschilt uiteraard per oplossing. De bedoeling is dat er uiteindelijk migratietrajecten komen vanaf alle populaire bestaande opslagoplossingen.

Als het tijd is om de PowerStore uit te breiden kunnen klanten rekenen op een korting, laat Dell EMC weten. Verder gaat dit volledig automatisch. Zodra de nieuwe appliance is toegevoegd aan het netwerk zal de eerste appliance deze automatisch herkennen en toevoegen aan het cluster. Ook worden dan alle workloads doorgerekend en wordt er gekeken hoe alle omgevingen het beste gebruik kunnen maken van de onderliggende hardware.

De volgende stap in autonomous is gezet

Met de Dell EMC PowerStore en het PowerStoreOS heeft Dell EMC de volgende stap gezet in autonomous. Vorig jaar schreven we al over Dell EMC PowerOne, het eerste autonomous product. Dit is een compleet datacenter in een rack dat zo goed als autonmous werkt. Nu zet Dell EMC stevig in op een autonomous opslagoplossing. Hiermee worden de uren van IT-beheer flink teruggebracht en de stabiliteit van de infrastructuur verbeterd. Autonomous lijkt een kernwaarde te zijn van de huidige Dell Technologies-strategie. We zijn benieuwd wat er nog meer autonomous wordt in de toekomst.

Dell EMC is op dit moment marktleider in enterprise storage markt, maar de concurrentie is ook sterker aan het worden. Met dit product gaat Dell EMC in elk geval een goede poging doen de concurrentie van zich af te houden. We gaan zien hoe de markt zich ontwikkelt.