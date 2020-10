Freshworks komt met nieuw CRM-systeem

Freshworks heeft Freshworks CRM uitgebracht. Dit CRM-systeem borduurt voort op bestaande CRM-sofware van het bedrijf, maar moet nu overzichtelijker en completer zijn.

Het nieuwe CRM-systeem is op het Freshworks Neo-platform gebouwd. Volgens TechCrunch is het in essentie een rebrand van het bestaande Freshsales-systeem van het bedrijf, gecombineerd met functies van de Freshmarketer-tool voor geautomatiseerde marketing.

Compleet beeld van de klant

Volgens Freshworks raken veel CRM-gebruikers teleurgesteld in hun bestaande CRM-systeem, vanwege slechte data. Met Freshworks CRM belooft het bedrijf een vollediger beeld van klanten te bieden. Dit doet de software met behulp van de data die het Neo-platform verzamelt.

Freshworks CRM verzamelt de gegevens en presenteert ze op een dashboard, aangevuld met inzichten op basis van kunstmatige intelligentie. Besluitvoerders kunnen de gegevens gebruiken om het bedrijf beter te richten op de behoeftes van klanten.

Integratie met andere services

Verdere functies in Freshworks CRM zijn Slack-integratie, de mogelijkheid om taken te automatiseren en met klanten in contact te blijven via e-mail, telefoon, chat, WhatsApp, iMessage en sms.

Freshworks CRM is beschikbaar in drie hoofdpakketten, van 29, 69 en 125 euro per gebruiker per maand. Verder zijn er ook extra functies of juist uitgeklede pakketten te bestellen. Een volledig overzicht is op de website van Freshworks te vinden.

Tip: Freshworks zet met Customer Engagement-software de klant centraal