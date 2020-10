Workday komt met nieuwe financiële en planningsoplossingen

Workday heeft verbeteringen doorgevoerd aan zijn cloudgebaseerde financiële en planningsoplossingen, met de introductie van een aantal intelligente diensten. Deze diensten moeten klanten meer inzicht, flexibiliteit en efficiency bieden.

Workday maakt het voor financiële medewerkers nu makkelijker om snel inzicht te krijgen in operationele en financiële data. Hiervoor is nu onder meer de oplossing Workday Accounting Center gelanceerd en beschikt Workday Adaptive Planning over machine learning-functionaliteit.

Workday Accounting Center

Concreet kunnen financiële medewerkers met de cloudoplossing Workday Accounting Center operationele data in de oplossing laden, deze verrijken met waardevolle toevoegingen en dit omzetten naar financiële verslaglegging. Hierdoor kunnen klanten vanuit een enkel controlepunt al hun operationele en financiële data binnen de hele bedrijfsomgeving beheren.

ML voor Adaptive Planning

Naast deze nieuwe dienst voegt Workday ook meer intelligentie toe aan zijn Adaptive Planning-oplossing. Met het toevoegen van machine learning kunnen bedrijven predictive analytics toepassen binnen Workday Adaptive Planning.

De machine learning algoritmes gebruiken historische en actieve data om uitkomsten voor omzet, uitgaven en andere belangrijke zakelijke variabelen te voorspellen en deze om te zetten in een analyse. De hiervoor gebruikte data komen uit alle lagen van het bedrijf, zoals van verkoop, HR, marketing en de productievloer.

De tool detecteert daarnaast afwijkingen en kan een planner attenderen op mogelijke problemen. Ook is het mogelijk om de met machine learning gemaakte voorspellingen te vergelijken met de voorspellingen die planners zelf uitvoeren. Dit om bepaalde problemen te ontdekken voordat op een voorspelling wordt ingegaan. Hierdoor kunnen bedrijven uiteindelijke weer betere beslissingen maken.

Overige toegevoegde functionaliteit

Naast bovenstaande oplossingen, heeft Workday ook nog andere functionaliteit gepresenteerd. Hierbij gaat het onder meer om het beschikbaar stellen van Discovery Boards voor ad-hoc analyses van realtime data uit live Workday-transacties. Daarnaast is het nu ook mogelijk om planningen uit Workday Adaptive Planning direct naar de Workday Financial Management-oplossing te publiceren en vice versa.

