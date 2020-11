IFS vergaart expertise in nutsvoorzieningen

Het Zweedse softwarebedrijf IFS heeft Clevest Solutions overgenomen. Clevest specialiseert zich in personeelsbeheer in de tak van nutsvoorzieningen. Deze kennis wil IFS gebruiken om zijn aanbod in servicebeheer te verbeteren.

Clevest specialiseert zich in personeelsbeheer bij bijvoorbeeld de aanleg van elektriciteits- en waternetwerken. Het bedrijf maakt software om personeelsbestanden in die bedrijfstak bij te houden.

IFS is ook voornamelijk actief in de service-industrie, alhoewel dat bedrijf dat wat breder doet. Van de 10.000 klanten die IFS telt, werken er 8000 in de service-industrie. Met de overname van Clevest hoopt het bedrijf zich verder in de sector te kunnen verbreden.

Perfecte strategische partner

“In IFS heb ik de perfecte strategische partner gevonden om de wereldwijde groei van ons bedrijf te versnellen”, vertelt Thomas Ligocki, CEO en oprichter van Clevest. “Door deze twee bedrijven samen te brengen, kunnen we ongetwijfeld de beste oplossingen op de markt brengen op het gebied van Field Service Management, Mobile Workforce Management en Advanced Network Deployment. Het brengt ook nieuwe mogelijkheden en voordelen aan partners en klanten van Clevest die wereldwijd willen uitbreiden.”

Overnames

IFS heeft de afgelopen jaren meerdere bedrijven overgenomen. Astea International is hier een voorbeeld van. Ook heeft EQT Partners, de eigenaar van IFS vorig jaar Acumatica overgenomen. Techzine schreef eerder een verslag over de IFS World Conference, waar het bedrijf een modernisatieslag aankondigde.