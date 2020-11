Dell Technologies geeft clouddataprotectie een update

Dell Technologies heeft zij Dell EMC PowerProtect-portfolio voor het beschermen van bedrijfskritische applicaties een update gegeven. Hiermee worden applicaties in Kubernetes- en VMware-omgevingen, maar ook de public cloud beter beschermd.

Met de software- en hardware-verbeteringen krijgen volgens Dell Technologies klanten meer flexibiliteit om hun data te beveiligen, te beheren en te herstellen. De nieuwe functionaliteit moet klanten ook meer mogelijkheden brengen om hun kosten omlaag te brengen en meer schaalbaarheid te realiseren.

Updates Dell EMC PowerProtect-software

De Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-oplossin beschikt nu over meer machine learning- en analytics-mogelijkheden. Dit moet helpen bij het in de gaten houden van de data-integriteit en ervoor zorgen dat deze kwaliteit kan worden ingezet in productie-omgevingen. Daarnaast geeft het klanten ook nieuwe forensische tools die helpen bij het afslaan van hackeraanvallen.

De Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-tool wordt nu ook aanbevolen door de non-profit organisatie Shelterd Harbor. Deze organisatie wil het publieke vertrouwen in de financiële sector herstellen. Met de aanbeveling wordt aangegeven dat de tool data van financiële bedrijven goed kan beschermen tegen diverse cyberaanvallen.

Dell EMC PowerProtect Data Manager

Daarnaast is ook de Dell EMC PowerProtect Data Manager verder uitgebreid met mogelijkheden. De tool werk nu onder meer met op Kubernetes gebaseerde applicaties en in het bijzonder applicaties op basis van VMware’s Tanzu-portfolio. Dit Kubernetes-platform maakt het mogelijk om applicaties te bouwen, draaien en beheren binnen VMware vSphere-omgevingen.

VMware heeft Dell EMC PowerProtect Data Manager ook gecertificeerd voor native vCenter Storage policy-based beheer voor virtuele machines. Klanten kunnen de tool gebruiken om hun vm’s te beschermen door dataprotectie-policies toe te wijzen vanuit VMware vSphere.

Verder beschermt Dell EMC PowerProtect Data Manger nu ook data in cloudgebaseerde workloads in de public clouds van AWS en Microsoft Azure. Ook in onderliggende diensten als Amazon Elastic Kubernetes Service en Azure Kubernetes. Verder biedt het verbeterde bescherming voor applicaties met open-source databases, zoals PostgreSQL en Apache Cassandra in Kubernetes-omgevingen.

Nieuwe serie hardware appliances

Op hardware-gebeid breidt Dell Technologies ook zijn PowerProtect-portfolio uit met nieuwe appliances. De Dell EMC PowerProtect DP-series zijn next generation geïntegreerde dataprotectie-toepassingen. De appliances bieden onder meer complete dataprotectie, inclusief backup, recovery, replicatie, deduplicatie en disaster recovery en langetermijn dataretentie voor public cloudomgevingen.

Nieuw consumptiemodel

Dell Technologies biedt ook een nieuw consumptiemodel voor deze nieuwe Dell EMC PowerProtect -oplossingen en -toepassingen. De tools en appliances worden beschikbaar gemaakt via het Dell Technologies On Demand-programma.

De Dell EMC the PowerProtect Cyber Recovery- en Data Manager-updates zijn per direct beschikbaar. Dell EMC PowerProtect DP-series appliances zijn vanaf december 2020 te koop.