Google Anthos nu beschikbaar op bare metal

Google heeft zijn platform Google Anthos nu ook beschikbaar gemaakt voor bare metal servers. Klanten kunnen hierdoor beter bepalen waar en hoe zij hun hybrid cloud workloads draaien, aldus de techgigant.

Met Google Anthos, dat zijn debuut in 2019 zag, beschikken bedrijven over een hybrid cloud applicatieontwikkelplatform waarmee applicaties zowel op on-premise infrastructuur als in public cloudomgevingen kunnen draaien. Het platform dat boven op het orkestratieplatform voor containers Kubernetes draait, helpt beheerders de meest geschikte infrastructuur voor hun applicaties en bijbehorende workloads te kiezen.

Met Google Anthos kunnen beheerders en ontwikkelaars de applicaties in containers verpakken en uitrollen. Kubernetes zorgt ervoor om grote hoeveelheden clusters van containers te beheren.

Google Anthos op bare metal

Volgens Google krijgen klanten met de beschikbaarheid van Google Anthos op bare metal servers meer mogelijkheden voor hun applicaties in cloudomgevingen en voor de edge. Bare metal servers bieden bedrijven de mogelijkheid zelf een besturingssysteem te kiezen en hierop direct de workloads te installeren. Hierdoor in er geen hypervisor nodig of monitoringsoftware voor virtuele machines (vm’s). Dit bespaart flink op de kosten voor hardware-infrastructuur.

De techgigant geeft aan dat bedrijven nu Google Anthos nu kunnen draaien op hun bestaande virtuele infrastructuur of, door de hypervisor af te schaffen, applicaties moderniseren en tegelijkertijd kosten te besparen. Bijvoorbeeld door het migreren van vm’s naar containers en deze aan de rand van het netwerk op beperkte bronnen draaien.

Specificaties

De hardwarespecificaties voor Google Anthos op bare metal zijn minimaal. Er zijn processors nodig met 4 cores, 32 GB RAM aan geheugen en 128 GB aan opslagcapaciteit. Klanten kunnen voor het besturingssysteem zelf een keuze maken. Google Anthos op bare metal ondersteunt onder meer Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1/8.2, CentOS 8.1/8.2 en Ubuntu 18.04/20.04 LTS.

Twee configuratiemodellen

Google Anthos op bare metal is beschikbaar in twee configuratiemodellen. In de eerste plaats als standalone-model waarmee gebruikers ieder cluster onafhankelijk kunnen beheren. Dit is vooral geschikt om workloads in edge-omgevingen te draaien, aldus de techgigant.

Het tweede model is een multicluster-model. Hiermee beheren klanten hun workloads als groepen van clusters vanuit een centraal cluster. Dit is vooral geschikt voor automatisering en tooling of om de lifecycle van clusters naar individuele teams te delegeren.

Partners

Voor het draaien van Google Anthos op bare metal servers heeft de techgigant een ecosysteem opgetuigd van partners. Dit zijn onder meer Atos, Dell Technologies, Equinix Metal, HPE, Intel, NetApp, Nutanix en Nvidia. Voor storage zijn partners als HPE, NetApp, Pure Storage en Robin.io geselecteerd. Ook zijn er verschillende reference-architecturen beschikbaar.