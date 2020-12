Ctac neemt integratie- en softwarespecialist Oliver IT over

Business- en cloudintegrator Ctac heeft een meerderheidsbelang van 51 procent genomen in de integratie- en softwareontwikkelingsspecialist Oliver IT. Met de deelname wil Ctac meer expertise krijgen op het gebied van integratie, webapplicaties, mobiele oplossingen en de bijbehorende consultancy.

Met de deelname in Oliver IT verstevigt Ctac zijn portfolio en expertise op het gebied van integratiemogelijkheden, webapplicaties en softwareontwikkeling. De integrator wil deze toepassingen en oplossingen graag gebruiken voor het verbeteren van zijn portfolio aan clouddiensten, onder meer voor de inzet van deze diensten en voor migratiedoeleinden.

Verder moet Oliver IT bijdragen aan de omzet uit consultancy. Oliver It blijft als zelfstandig bedrijf onder de vlag van Ctac functioneren.

Op schaal leveren

Oliver IT is gevestigd in ‘s Hertogenbosch en heeft 40 medewerkers. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 6 miljoen euro. Voor de integratie- en softwarespecialist is het meerderheidsbelang van Ctac handig voor het op schaal kunnen leveren van zijn diensten. Dit moet de integratie- en softwarespecialist meer mogelijkheden gaan bieden en vooral nieuwe klanten. Door met Ctac samen te werken aan nieuwe oplossingen, kan de specialist zijn klanten straks nog meer meerwaarde bieden, aldus Oliver IT.

Geen financiële details

Details over de aankoop van het meerderheidsbelang zijn niet bekend gemaakt. Wel is bekend dat Ctac uit eigen middelen in contanten betaalt en dat er afspraken zijn gemaakt over de verwerving van het resterende minderheidsbelang van oprichters Gerben Moerland en Martien Merks van Oliver IT die aanblijven. De transactie moet halverwege januari 2021 zijn beslag krijgen.