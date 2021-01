Salesforce introduceert oplossing voor loyaliteitsprogramma’s

Salesforce heeft op basis van zijn Salesforce Customer 360 Platform een nieuwe dienst, Salesforce Loyalty Management, voor loyaliteitsprogramma’s geïntroduceerd. Met deze dienst kunnen bedrijven makkelijker B2B- en B2C-loyaliteitsprogramma’s bouwen en aanpassen.

De nu geïntroduceerde Loyalty Management-oplossing moet bedrijven in staat stellen makkelijk loyaliteitsprogramma’s voor hun klanten op te zetten en deze -waar nodig- snel aanpassen aan meer individuele behoeften. Ook helpt het betere persoonlijke klantenervaringen te bieden, houdt het de loyaliteitsprogramma’s relevant en moet het trouwe en langdurige klanten opleveren.

Een belangrijke feature van Loyalty Management is een diepgaande integratie met Salesforce-oplossingen als Salesforce Digital 360, Service Cloud en Tableau. Klanten van bedrijven die Loyalty Management gebruiken kunnen zich eenvoudig aanmelden voor loyaliteitsprogramma’s via Salesforce Experience Cloud en Customer 360 Audiences. Ook kunnen zij verdere integraties opzetten met oplossingen van derde partijen uit de Salesforce AppExchange.

Integratie met Tableau CRM

Via een integratie met Tableau CRM for Loyalty Management kunnen bedrijven de prestaties van hun loyaliteitsprogramma’s in de gaten houden, nieuwe klanten werven en klanten bij deze programma’s betrekken. Ook kunnen zij via deze tool de prestaties van partners van de loyaliteitsprogramma’s via een dashboard in de gaten houden.

Salesforce Loyalty Management is per direct beschikbaar.