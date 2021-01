Deutsche Telekom start Europese clouddienst met Nextcloud

Deutsche Telekom en Nextcloud hebben een samenwerkingsverband aangekondigd om een eigen clouddienst te starten. De dienst moet een Europese tegenhanger worden van de Amerikaanse techreuzen, en volgt de GDPR-richtlijnen volledig na.

De twee bedrijven hebben hun samenwerking in een persbericht aangekondigd. Alle servers van de clouddienst komen in Duitsland te staan, waardoor de dienst gedwongen is om zich aan de strikte Duitse privacyregels te houden. Bovendien is de dienst volledig open source.

Functies

De oplossing is gebaseerd op Nextcloud Hub en biedt, naast data-opslag, diensten als online videobewerking, chatten, videoconferencing en taak- en agendabeheer. De data wordt opgeslagen in datacentra van Deutsche Telekom en is toegankelijk via webbrowsers of applicaties voor desktop of mobiel.

Nextcloud Hub is per direct verkrijgbaar via Open Telekom Cloud van Deutsche Telekom. Een Duitstalige flyer is beschikbaar op de website van Open Telekom Cloud.

