Salesforce lanceert Vaccine Cloud

Salesforce introduceert zijn Vaccine Cloud, waarmee overheden en gezondheidsorganisaties hun COVID-19-vaccinatieprogramma’s kunnen beheren.

Met de oplossing Vaccine Cloud wil Salesforce een bijdrage leveren aan het uitrollen van de COVID-19-vaccinatieprogramma’s en op deze manier een bijdrage leveren naar een snelle terugkeer naar het ‘oude normaal’.

De in de Vaccine Cloud ondergebrachte oplossingen moeten ervoor zorgen dat de vaccinatieprogramma’s niet worden gehinderd door ouderwetse processen en systemen en problemen rondom datamanagement. De oplossingen maakt gegenereerde supply chain-, gezondheidszorg-, inventaris- en distributiedata in overzichtelijke dashboards beschikbaar.

Integratie van bestaande Salesforce-applicaties

Vaccine Cloud vervangt de eerdere Work.com for Vaccines-tooling die Salesforce in een eerder stadium uitbracht. Vaccine Cloud for Vaccines bestaat uit een verzameling van standaard Salesforce-applicaties als Health Cloud, Service Cloud, Experience Cloud en Digital Engagement. Daarnaast zijn via deze suite tools als het Lightning Platform, Tableau en Mulesoft voor overheden beschikbaar.

Aanbod van diensten

Al deze oplossingen bieden overheden en gezondheidsorganisaties monitoringstools met data en inzichten voor vaccininventaris, patiëntenresultaten, gezondheidsstatus en lokale demografische gegevens. De integratie met Mulesoft zorgt voor het met elkaar verbinden van aparte data silo’s.

Daarnaast zorgen trainings-, opleidings-, betaal- en teruggavemodules en communicatieplatforms ervoor dat patiënten vaccinatie-afspraken krijgen en deze worden ingepland. Verder bieden de oplossingen klanten eenvoudige registratie- en afspraakmogelijkheden met gepersonaliseerde herinneringen en opvolgingen.

