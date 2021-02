HPE neemt cloud intelligence-platform CloudPhysics over

Hewlett Packard Enterprise heeft CloudPhysics overgenomen. CloudPhysics gebruikt kunstmatige intelligentie om bedrijven adviezen te geven over de beste inzet van hybrid cloud voor hun doeleinden.

In een persbericht vertelt HPE dat het bedrijf de kennis van CloudPhysics gaat gebruiken om inzichten aan klanten te bieden over hun IT-infrastructuur. Hieronder valt het inschatten van kosten en de haalbaarheid van migraties naar de cloud en het maken van een model van de IT-infrastructuur als een virtuele omgeving. HPE claimt dat de oplossing in een kwestie van minuten uitgerold kan worden en al na 15 minuten met inzichten kan komen.

Win-winsituatie

HPE beschouwt de samenwerking als een win-winsituatie voor zowel klanten als partners. Klanten kunnen sneller een passende IT-infrastructuur aanleggen en partners hebben sneller een verkoop rond.

“CloudPhysics is een marktleidend platform voor het on-premises uitvoeren van beoordelingen van de omgeving van de klant”, vertelt Tom Black, senior vice president en general manager van HPE Storage aan CRN. “Alles gaat in software en de klant krijgt in luttele seconden of minuten een advies. Enkele van de grootste merken in de industrie werken al met CloudPhysics. Ik zeg graag dat we een kroonjuweel te pakken hebben weten te krijgen. Het is een erg getalenteerd team. Ze zijn enorm vaardig.”

Software-Defined Opportunity Engine

Naast de aankoop van CloudPhysics heeft HPE ook een nieuwe tool aan HPE Storage toegevoegd. De zogenaamde Software-Defined Opportunity Engine maakt gebruik van deep learning om klanten aanbevelingen over technologie te maken. HPE geeft hierbij enkele vraagstukken als voorbeeld, zoals wat de beste infrastructuurconfiguratie is om aan SLA’s te voldoen, of een bedrijf CapEx of OpEx moet gebruiken, moderniseringen on-premise moet aanbrengen of juist in de cloud en hoe een gebruiker een ROI kan demonstreren.

Tip: HPE InfoSight leidt uiteindelijk naar autonomous datacenter