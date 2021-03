Google komt met Frontline-versie van Workspace

Google heeft Workspace Frontline aangekondigd. Deze variant op de Workspace-suite richt zich op medewerkers die vaak praktisch werk bij een bedrijf doen, zoals magazijnbeheerders, bediening en verplegers.

Workspace Frontline bestaat voor het overgrote deel uit software die in de meeste Workspace-pakketten zit, zoals Gmail, Chat, Docs en Drive. Dit wordt aangevuld met uitgebreide ondersteuning, beveiligingsfuncties en geavanceerd endpointbeheer.

Verder biedt Google de mogelijkheid om aangepaste AppSheet-apps te maken voor Google Sheets en Drive. AppSheet is een low-code tool om eenvoudige applicaties voor Workspace te bouwen. Google denkt dat met speciale applicaties het werk aan de frontlinie gestroomlijnd kan worden. Dit bijvoorbeeld door het rapporteren van beveiligingsrisico’s of het afhandelen van verzoeken van klanten.

Tijdsdbeheer

Google heeft Workspace verder uitgebreid met een aantal nieuwe functies op het gebied van tijdsbeheer. Met Time Insights kunnen gebruikers een beeld krijgen van waar ze hun tijd aan besteden. Dit geeft ze een beeld of de tijdsbesteding overeenkomt met hun prioriteiten. Om gebruikers beter te helpen focussen, biedt Google ook Focus Time aan. Hiermee wordt het aantal notificaties flink beperkt, zodat de gebruiker niet afgeleid wordt.

Google Assistant

Tot slot is Google Assistant nu beschikbaar voor Workspace. Gebruikers kunnen de virtuele assistent vragen stellen over hun agenda’s en verzoeken om een bericht te sturen. Het is per direct beschikbaar voor telefoons en tablets, maar nog in bèta voor apparaten als slimme speakers en slimme displays.

G Suite heet nu Workspace

Workspace is een recente naam van Google, maar geen nieuw product. De techreus heeft afgelopen oktober zijn bekende G Suite een nieuwe set logo’s gegeven en de naam veranderd naar Workspace. Google beloofde dat de verschillende onderdelen van Workspace meer met elkaar zouden samenwerken dan ze daarvoor deden.

