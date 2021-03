VMware updatet vSAN 7 en vSphere 7, ondersteunt nu Nvidia-gpu’s

VMware laat met Update 2 van zijn virtuele hyperconverged-storageoplossing vSAN 7 ook niet-HCU nodes op afstand storagebronnen van vSAN clusters gebruiken. Daarnaast haalt Update 2 van het VMware vSphere 7-cloudplatform de banden met chipsetfabrikant Nvidia verder aan op het gebied van AI-oplossingen en -toepassingen.

Met de introductie van VMware vSAN 7 Update 2 wil de cloud- en virtualisatiespecialist bedrijven een alternatief bieden voor het uitbreiden van HCI-omgevingen op het gebied van storage en rekenkracht. Volgens VMware is het uitbreiden van de storage- en rekenkrachtcapaciteit voor dit soort omgevingen vaak een dure aangelegenheid, afgezien van de fysieke hoeveelheid apparatuur die moet worden geplaatst.

Opsplitsen rekenkracht en storage

Met deze update kunnen bedrijven daarom meer op deze kosten en ruimte besparen. Concreet introduceert Update 2 voor vSAN 7 een technologie die VMware ‘verbeterde HCI Mesh’ noemt. Hierbij worden de bronnen voor rekenkracht en storage, die binnen een HCI-omgeving één geheel vormen, opgesplitst. Hierdoor kunnen de clusters voor rekenkracht of clusters buiten de HCI-omgeving op afstand de storagecapaciteit van de vSAN clusters gebruiken. Dit alles wel binnen hetzelfde datacenter.

Op deze manier kunnen bedrijven volgens VMware naar behoefte hun benodigde rekenkracht en storage onafhankelijk van elkaar schalen en tegelijkertijd profiteren van de mogelijkheden van de VMware HCI-oplossingen en -toepassingen. VMware vSAN 7 Update 2 biedt daarnaast ook nog veel andere verbeterde functionaliteit.

VMware vSphere 7 en Nvidia

Een andere belangrijke ontwikkeling is de VMware vSphere 7 Update 2 die is uitgebracht. Met deze update van VMware’s cloudplatform wordt onder andere de samenwerking met chipsetfabrikant Nvidia verder uitgediept. Beide partijen hebben in dit kader de gezamenlijke softwarebundel of end-to-endoplossing voor AI-toepassingen Nvidia AI Enterprise gelanceerd.

Concreet biedt deze gezamenlijke softwarebundel diverse AI-software en tooling, ook van derde partijen, die exclusief op het VMWare VSphere 7 Update 2-platform draait. Alle software en tools zijn daarbij uit te rollen als vm’s, wat volgens beide partijen de adoptie moet vergemakkelijken. De oplossing kan bijvoorbeeld ook op bare metal worden uitgerold.

Verder ondersteunt VMware vSphere 7 Update 2 binnen de samenwerking met Nvidia onder meer A100 Tensor Core-gpu’s. Verder kunnen klanten de laatste generatie Nvidia-gpu’s in hun virtuele omgeving integreren. Hierdoor kunnen ze dan profiteren van functionaliteit als Multi-Instance GPU (MIG), waardoor GPU-cycli met meerdere gebruikers kunnen worden gedeeld.

Naast de samenwerking met Nvidia biedt VMware vSphere 7 Update 2 ook nieuwe functionaliteit als Confidential Containers for vSphere Pods voor op AMD EPYC-processors gebaseerde servers die Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State (SEV-ES) gebruiken. Ook vSphere Native Key Provider is nieuw en biedt volgens VMware de functionaliteit van een ‘basic key management server’.

