Mendix ziet low-code als taal om te innoveren met trends

Begin dit jaar stond Mendix stil bij diverse innovaties en trends die de low-code leverancier in 2021 verwacht. Uiteraard ziet Mendix een rol voor zichzelf weggelegd in deze trends, maar is dat ook haalbaar?

Aangezien trends niet dieper ingaan op de materie, gingen we in gesprek met vice president product management Hans de Visser, om erachter te komen op welke trends Mendix het verschil denkt te kunnen maken.

De ontwikkeling en adoptie van low-code

De afgelopen jaren hebben we bij Techzine enorm veel bedrijven ontmoet en gesproken die op een of andere manier bezig zijn met low-code of zelfs no-code. Tussen al die bedrijven zitten ook weer de nodige verschillen. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat het bedrijfsleven meer en meer kiest voor low-code.

Zo wist Microsoft met Power Apps snel terrein te winnen. Of wat te denken van Salesforce, dat met zijn Lightning platform een low-code oplossing heeft die meer en meer wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen aan Salesforce-producten, maar ook om applicaties met Salesforce te verbinden. Daarnaast zijn er spelers als Appian en Pegasystems die meer vanuit een Business Process Management (BPM) hoek komen en low-code hebben omarmd. Ook zijn er dedicated low-code platformen zoals Mendix die eigenlijk op alle low-code fronten actief willen zijn.

In het trendrapport van Mendix worden de cijfers van Forrester en Gartner ook aangehaald om de groei van low-code te duiden. In 2024 zou respectievelijk 60 of zelfs 75 procent van de bedrijven low-code gebruiken. Het percentage is wat ons betreft niet zo belangrijk: low-code is in opkomst. De vraag voor bedrijven moet vooral zijn of ze met meerdere of slechts één low-code platform gaan werken. Dat antwoord kunnen we vandaag de dag waarschijnlijk nog niet geven. Daarvoor is de low-code markt nog teveel in ontwikkeling. Teveel platformen lijkt ons in ieder geval niet handig.

Mendix wil de all-in-one speler op de low-code markt zijn

We vroegen De Visser naar de visie van Mendix op de low-code markt. Wordt het niet moeilijker om te concurreren door de toename aan het aantal low-code spelers en de specialisaties van sommige spelers?

De Visser stelt dat er meer en meer vraag is naar low-code, dus het is ook logisch dat het aantal spelers toeneemt. Ook stelt hij dat Mendix al jarenlang concurrentie heeft en alle oplossingen prima naast elkaar kunnen bestaan. Wel ziet hij dat de term low-code steeds breder wordt, terwijl de functionaliteit van sommige oplossingen vrij beperkt is. Als je als bedrijf een keuze maakt is het volgens hem goed om stil te staan bij de complexiteit van de te ontwikkelen applicatie, de eisen die je als bedrijf stelt aan deze applicaties en of dat vervolgens ook haalbaar is met het gewenste platform.

SaaS low-code

De Visser noemt SaaS-spelers (software as a service) als Microsoft Power Apps, Salesforce Lightning en ServiceNow. Allemaal prima platformen om snel wat functies toe te voegen aan een oplossing. De Visser ziet echter dat als er wat complexere eisen worden gesteld aan een applicatie, dat het bij deze SaaS-spelers ook snel lastiger wordt. Als low-code dan te kort schiet, verwijst bijvoorbeeld Salesforce naar Heroku waar je nog applicaties kan programmeren. Hetzelfde geldt bij Microsoft, waar ze al de nodige low-code initiatieven opgestart hebben met als gevolg dat ze vandaag de dag één low-code platform hebben met verschillende producten. Zo beschikt Microsoft over Power Apps, Power Automate en LogicApps. Verschillende producten, maar niet één geheel.

De SaaS-spelers in de low-code markt zijn prima om snel een feature toe te voegen, niet om complexe applicaties mee te bouwen.

Business process management (BPM)

Ook zie je dat sommige low-code spelers grote stappen willen zetten en daarbij uitdagingen vooral uit de weg gaan. Zeker bij de BPM-spelers zijn zaken als data-integratie, interfaces en design een beetje het ondergeschoven kindje. Vaak hanteren ze een soort taak-georiënteerde interface, waarin de mogelijkheid tot aanpassingen beperkt is. De BPM-platformen blinken dan ook niet uit met hun user experience.

All-in-one

De Visser concludeert dat er een hele hoop gebeurt en veel spelers op verschillende fronten actief zijn. Uiteindelijk hebben ze allemaal tot op zekere hoogte hun eigen meerwaarde. “Bij Mendix willen we graag het allesomvattende platform zijn, dat je in elke situatie kan inzetten”, aldus De Visser. Dat betekent één platform voor applicatieontwikkeling, multi-experience, data-integratie en intelligent automation. Dat is een grote uitdaging en soms zorgt het voor de nodige hoofdbrekens, maar met de juiste R&D en slagkracht gelooft Mendix dat het mogelijk is.

Mendix opereert vanuit één uniforme architectuur waarin je elke soort applicatie moet kunnen bouwen. Het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke stappen gezet. De toevoeging van de Mendix Data Hub zorgt ervoor dat het nu makkelijker is om je applicatie te integreren met oplossingen van derden via API-koppelingen. Voorheen moest je zelf die API programmeren of gebruikmaken van Dell Boomi of Mulesoft, nu kan dat direct vanuit Mendix. Daarnaast werd de tool Mendix Workflow om snel workflows te ontwikkelen geïntroduceerd, waar ook een belangrijke grafische workflow editor bij is inbegrepen. Hiermee heeft Mendix twee belangrijke hangijzers in de low-code wereld gedekt. Wel zal Mendix de komende jaren fors moeten blijven investeren om zoveel mogelijk applicaties te ondersteunen vanuit de DataHub.

Mendix loopt voorop met ondersteuning Edge Computing

Een andere trend waar Mendix op in ging is Edge Computing. Na de uitleg van De Visser kunnen we niet anders dan concluderen dat Mendix hierin voorop loopt. Mendix heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het mogelijk te maken applicaties uit te rollen op verschillende platformen, waaronder Edge-devices. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat de systeemeisen voor een dergelijke applicatie ook laag liggen. Een Mendix-applicatie op een Edge-device heeft in principe voldoende aan 512MB werkgeheugen, al adviseert het bedrijf 1GB. Dat is nog steeds erg weinig in vergelijking met wat andere platformen bieden. Het beperkte geheugen is ook vaak een uitdaging op Edge-devices. Hiermee slaat Mendix echt een brug naar IoT-devices en deze strategie lijkt vooral ingezet door moederbedrijf Siemens. Siemens heeft Mendix een aantal jaar geleden overgenomen en gebruikt het Mendix platform nu ook om machines voor fabrieken verder te automatiseren.

De gebruikservaring en de zogenaamde multi-experience trend

Voor low-code platformen is het belangrijk om te focussen op zoveel mogelijk platformen. Web, mobiel, desktop, maar ook op front-end en back-end interfaces. Hoe meer er ondersteund worden, hoe beter een applicatie kan worden. Mendix gaf bij deze trend ook aan dat de gebruikerservaring en klantloyaliteit steeds belangrijker worden. Daar zijn we het zeker mee eens, maar daar zien we nog wel wat werk voor Mendix. Mendix ondersteunt inderdaad allerlei verschillende platformen en interfaces, ook heb je veel vrijheid om een gebruikersinterface te ontwerpen. Feit is echter dat het gemiddelde bedrijf geen flauw benul heeft hoe je een interface laat samengaan met een goede gebruikservaring of hoe je daar vervolgens weer loyaliteit uit kan halen.

Daar heeft een bedrijf als Salesforce, met zijn CRM, Service Management en Marketing Automation producten, dan wel veel meer ervaring mee, en kan dat mogelijk ook sneller vertalen naar zijn low-code platform.

Bouwblokken

We vroegen De Visser of Mendix hier niet meer begeleiding in kan bieden richting klanten. De Visser stelt dat Mendix een andere aanpak heeft gekozen. Hij erkent dat voor bijvoorbeeld service afhandeling of een call center, de applicaties en mogelijkheden van Salesforce of Pegasystems mogelijk beter zijn. Als dat echter niet direct out-of-the-box voldoet, heeft Mendix een alternatief voor handen. Mendix is begonnen met het ontwikkelen van bouwblokken, waarmee je vrij simpel een basisapplicatie in één keer kan neerzetten en die vervolgens verder op maat kan maken. Hiervoor is een R&D-, customer experience- en een industry solutions team samengevoegd. De eerste volwaardige oplossing is nu als bouwblok beschikbaar en dit betreft een field service management-oplossing. De bedoeling is dat er nog meer van dit soort bouwblokken gaan volgen. Ook zal Mendix deze bouwblokken zowel via het low-code platform als via een SaaS-oplossing gaan aanbieden.

Voor toekomstige bouwblokken gaat Mendix ook actief samenwerken met moederbedrijf Siemens. Bij Siemens werken enorm veel mensen die verstand hebben van bepaalde industrieën. Die kennis wil Mendix graag terugzien in toekomstige bouwblokken.

Mendix zet AI in voor ontwikkeling, leunt op techgiganten voor AI in applicaties

In een lijstje trends ontbreekt artificial intelligence (AI) tegenwoordig zelden. Ook Mendix voorziet veel mogelijkheden middels AI. Mendix gebruikt zelf op dit moment de MxAssist Logic Bot om het ontwikkelen van applicaties eenvoudiger en sneller te maken. Als je een formulier bouwt waar een adres ingevuld moet worden, vraagt de Logic Bot of je ook velden als postcode, woonplaats en telefoonnummer wil toevoegen aan het formulier. Dat is hulp van AI tijdens het ontwikkelen.

De volgende stap die Mendix met AI wil zetten is het vinden van prestatieproblemen in applicaties. Bij het ontwikkelen van een applicatie moet de structuur zo optimaal mogelijk zijn. Low-code gebruikers denken vaak niet als ontwikkelaars, dus soms is een applicatiestructuur complexer dan eigenlijk nodig is. Middels een AI hoopt Mendix dat soort complexiteit te kunnen detecteren en op te lossen, waardoor applicaties sneller worden en prettiger te gebruiken.

Dat Mendix AI inzet om de applicatie ontwikkelen te verbeteren, is een goede zaak. We vroegen De Visser ook of Mendix AI gaat ontwikkelen die gebruikers kunnen inzetten in hun applicaties. De Visser stelt dat het bouwen en trainen van datamodellen enorm pittig is, veel tijd kost en Mendix daarmee zou gaan concurreren met giganten als Amazon en Google. Mendix heeft ervoor gekozen om TensorFlow te ondersteunen, inclusief de datamodellen die door Google worden aangeboden.

Conclusie

Mendix weet veel trends te benutten door er low-code aan toe te voegen. Het kiest voor een duidelijke strategie om op zoveel mogelijk low-code vlakken actief te zijn als onafhankelijke ontwikkelaar. Uiteindelijk wil Mendix de centrale low-code tool zijn voor veel organisaties. Alle nieuwe innovaties en opkomende technologieën zullen bepalen of het bedrijf daar ook in gaan slagen. Het weet stappen te zetten om daaraan vast te houden, maar de concurrentie zal ook niet stilstaan. De low-code platformen van Microsoft, Salesforce en ServiceNow zullen ook grote stappen blijven zetten. Tegen zulke specialistische oplossingen kan het pittig worden. Mendix zal het vooral moeten hebben van het feit dat het een all-in-one low-code platform is dat op alle fronten actief is.