Citrix versimpelt migratie Virtual Apps and Desktop Service (CVADS)

Citrix wil met ‘Project Bitfrost’ het eindgebruikers van zijn Virtual Apps and Desktop Service (CVADS) makkelijker maken om deze setups tussen verschillende cloudomgevingen te migreren. Dit bericht techsite The Register. Daarnaast moet onder meer ‘Project Shield’ eindgebruikers offline veilige toegang tot CVADS geven.

CVADS is een oplossing waarmee bedrijven virtuele applicaties en desktopomgevingen met de beste prestaties naar ieder device kunnen brengen. Met ‘Project Bitfrost’, al in een previewversie en vernoemd naar de regenboogbrug uit de Noorse mythologie, wil Citrix nu volgens The Register CVADS makkelijker tussen verschillende cloudomgevingen en -regio’s laten bewegen.

Door CVADS-omgevingen naar diverse cloudomgevingen of regio’s te verplaatsen, kunnen klanten de functionaliteit nog beter optimaliseren. Denk daarbij aan minder latency of kostenbesparingen.

Project Shield

Naast ‘Project Bitfrost’ voert Citrix achter de schermen nog meer veranderingen in de functionaliteit van CVADS door. Met ‘Project Shield’ wil de techgigant het mogelijk maken om eindgebruikers op de meest veilige manier ook offline de diverse applicaties en desktopomgevingen te laten gebruiken.

Met de Project Shield-functionaliteit worden de (virtuele) applicaties en desktopomgevingen lokaal gecached in combinatie met een security token. Dit token bepaalt hoelang toegang tot deze lokaal opgeslagen applicaties en desktopomgevingen mogelijk is. Voor Project Shield wordt, volgens de techwebsite, andere Citrix-technologie gebruikt, zoals remote access, CVAD en Cloud Connector.

Overige cloudprojecten in ontwikkeling

Naast de oplossingen voor CVAD, zitten er ook enkele andere Citrix-cloudprojecten in de pijplijn. Onder meer kunnen Citrix-on-Azure-klanten straks betalen met hun Microsoft Azure-abonnementen. Wel wordt deze dienst dan uitgevoerd op instances die door Citrix zelf worden beheerd. Verder zit er een virtuele versie van Citrix SD-WAN-oplossing in de planning en wordt het straks makkelijker om binnen een cloudomgeving makkelijker vanuit een Citrix-on-vSphere naar een CVADS -omgeving te migreren.

