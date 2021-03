IBM Nederland wil bijna helft medewerkers schrappen

Bijna duizend medewerkers van IBM lopen kans om hun baan te verliezen. Het bedrijf is van plan om honderden banen te schrappen en vele andere banen over te plaatsen naar een nieuwe afsplitsing van IBM.

Dit blijkt uit informatie die vakbond CNV heeft gedeeld met NU.nl. CNV is door IBM geïnformeerd dat het bedrijf 560 arbeidsplaatsen wil schrappen en nog eens 430 werknemers wil overplaatsen naar een nieuwe afdeling. Dit gebeurt aanvankelijk op basis van een vrijwillige vertrekregeling, maar later gaat het bedrijf over tot gedwongen ontslagen. IBM heeft in totaal 2200 werknemers in Nederland.

Veertien dagen de tijd

CNV windt zich voornamelijk op over het tempo waarop de medewerkers aan de kant worden gezet. Een medewerker zou veertien dagen de tijd hebben om de vaststellingsovereenkomst van het ontslag te accepteren en daarmee van bepaalde voordelen te profiteren. Wanneer de medewerker tegen het ontslag in beroep gaat, verliest die dat recht en krijgt die enkel een transitievergoeding.

Een woordvoerder van IBM vertelt tegen NU.nl dat inderdaad beslissingen worden genomen over arbeidsplaatsen, met het uiteindelijke doel om klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Geld dat met de ontslagronde wordt bespaard, kan terug in het bedrijf worden geïnvesteerd, zoals in het opleiden en ontwikkelen van het personeel.

Ontslagrondes in heel Europa

Het is niet de enige ontslagronde van IBM. In heel Europa verdwijnen de komende tijd tussen de 8000 en 10.000 banen. Daarmee wil het bedrijf de kosten verlagen bij de langzaam groeiende IT-dienstentak. Wereldwijd zijn er zo’n 350.000 werknemers bij IBM actief.

