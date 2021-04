CM.com neemt Yourticketprovider over

CM.com, een aanbieder van Conversational Commerce-oplossingen, heeft de overname van Yourticketprovider aangekondigd. Met de overname wil CM.com zijn marktpositie in de evenementenbranche versterken.

Yourticketprovider is een Nederlands bedrijf dat is opgericht in 2012. Het bedrijf regelt de verkoop van tickets voor festivals. Klanten van Yourticketprovider zijn onder andere Loveland, The Zoo, en Kwaku. Het bedrijf heeft ook een cultureel label, genaamd Get-a-ticket. Dat label gaat over de ticketverkoop van meer dan 30 theaters en schouwburgen in Nederland, waaronder de Leidse Schouwburg, de Goudse Schouwburg, Stadstheater Zoetermeer en Atlas Theater.

Marktpositie verstevigen

CM.com vertelt dat het met de overname zijn marktpositie in de evenementenbranche verder wil verstevigen en een sterke positie in de podiumkunstensector wil verkrijgen. Vorig jaar nam het bedrijf al Global Ticket over, dat de ticketverkoop verzorgt in meer dan 150 Nederlandse musea. Ook zorgt CM.com voor de ticketverkoop, betaling en fancommunicatie van grote festivals en sportevenementen, zoals de Dutch Grand Prix.

“Met de overname van Yourticketprovider en Get-a-ticket kunnen we onze Conversational Commerce-positie versterken op de theater- en festivalmarkt”, vertelt Jeroen van Glabbeek, de CEO van CM.com. “Vanaf vandaag kunnen klanten van Yourticketprovider en Get-a-ticket bij één speler terecht voor de totale klantreis; van kaartverkoop en betalingen tot communicatie met hun bezoekers. Dit maakt het gemakkelijker voor onze klanten en leuker voor bezoekers, wat weer zal resulteren in meer terugkerende bezoeken.”

“Vanaf de eerste kennismaking met CM.com werd duidelijk dat we op één lijn liggen wat betreft het aanbieden van de ideale klantreis op een persoonlijke en slimme manier, zegt Bart Peute, de CEO van Yourticketprovider. “CM.com geeft ons de mogelijkheid om die visie versneld te realiseren. Daarbij helpt het organisatoren en theaters wereldwijd om via de Conversational Commerce-propositie van CM.com een diepere relatie met de bezoeker te creëren en bezoekers een mooie en persoonlijke ervaring te bieden.”

Samen op één kantoor

Yourticketprovider en Get-a-ticket wordt gerund door 18 medewerkers. Deze medewerkers gaan in dienst bij CM.com, in het kantoor in Utrecht. Dat kantoor is om de hoek van hun oude kantoor. Voor de aandeelhouders en klanten van CM.com verandert er weinig. Hoeveel CM.com heeft betaald voor de overname, is niet bekend.

