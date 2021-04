Google DocAI platform nu algemeen beschikbaar

Vorige jaar lanceerde Google een preview van zijn DocAI platform met onder andere Lending DocAI en Procurement DocAI. De techgigant heeft nu aangekondigd dat deze AI-gedreven documentverwerkingsproducten voortaan algemeen beschikbaar zijn.

In de pilotfase van het DocAI platform hebben duizenden bedrijven de producten kunnen uitproberen. De verwachting is dat meer bedrijven overstappen op dit soort oplossingen. Volgens een IDC rapport zouden document-gerelateerde uitdagingen namelijk gemiddeld goed zijn voor een productiviteitsverlies van 21,3 procent. Daarbij zouden Amerikaanse bedrijven collectief 8 miljard dollars per jaar verspillen aan het beheren van papierwerk.

Lending DocAI

Google’s Lending DocAI kan ingezet worden bij het verstrekken van leningen. Het programma verwerkt automatisch verschillende activa documenten van de aanvrager. Met het algemeen beschikbaar worden van het product, biedt Lending DocAI nu ook gespecialiseerde AI modellen voor het verwerken van bankafschriften en loonstrookjes.

Daarnaast kan de dienst nu ook gebruikmaken van DocAI’s Human-in-the-Loop AI mogelijkheden. Zoals de naam al doet vermoeden worden hierbij mensen ook “in the loop” gehouden. Google legt uit dat Human-in-the-loop AI menselijke reviewers de mogelijkheid geeft om data afkomstig van Lending DocAI en andere oplossingen van het platform te verifiëren. Het systeem geeft met een percentage aan hoe “zeker” het ervan is dat de documenten correct zijn verwerkt. Hierbij kunnen bedrijven onder andere flexibel drempels instellen en reviewers toewijzen aan verschillende stadia van de workflow.

Google Procurement DocAI

Ook Procurement DocAI verwerkt automatisch documenten, maar in dit geval gaat het om dingen zoals bonnetjes en facturen. Met de nieuwste versie heeft de software ook een AI parser gekregen voor water en energierekeningen. Daarnaast kan het product nu ook gebruik maken van Google’s Knowledge Graph om informatie te valideren. De Knowledge Graph is een Google systeem, waarin meer dan 500 feiten over 5 miljard entiteiten zijn opgeslagen. Deze informatie is afkomstig van het web en zowel open als gelicentieerde databases. Google claimt dat de Graph het verwerken van documenten accurater zou kunnen maken. Het systeem zou bijvoorbeeld geodata kunnen gebruiken om te identificeren dat “Angelina” op een bon staat voor de bakkerij “Angelina Paris”.