IBM neemt Turbonomic over voor meer AIOps-expertise

IBM neemt de specialist op het gebied van public cloud- en applicatieperformance Turbonomic over. Met de overname verzekert Big Blue zich naar eigen zeggen van nog meer expertise op het gebied van AIOps. Financiele details zijn niet bekend gemaakt.

De overname van Turbonomic moet IBM vooral meer kennis gaan opleveren over hoe het bedrijven kan helpen bij het op een intelligente manier verbeteren van hun cloudervaringen en daarbij tegelijkertijd de kosten in de gaten te kunnen houden.

Turbonomic levert hiervoor een cloudgebaseerd application resource management platform. Dit ook op AI gebaseerde platform helpt bedrijven bij het optimaliseren van hun public cloud-omgevingen. Hiervoor helpt het platform in de eerste plaats de prestaties van de cloudapplicaties te verbeteren en, als tweede doel, de infrastructuurkosten die zich hierbij voordoen te beperken.

AI-modellen

De AI-modellen van Turbonomic analyseren hiervoor de cloudomgeving van klanten om te kijken of aan sommige workloads minder hardware-bronnen worden toegewezen dan ze nodig hebben om optimaal te functioneren. Vervolgens geven deze modellen beheerders aanbevelingen over hoe zij deze problemen kunnen oplossen.

Ook geeft het platform aanbevelingen voor verspillend gebruik van public cloud-omgevingen. Bijvoorbeeld of aan bepaalde workloads meer storagecapacitiet is toegewezen dan daadwerkelijk nodig is. Of dat workloads draaien op een onnodig grote en dure cloud instance. Op deze manier kunnen bedrijven dan meer inzicht hebben in hun kosten en daarvoor maatregelen nemen.

Integratie met Instana

IBM is van plan Tubonomic na de overname te integreren met zijn eigen eerder verkregen monitoringstool Instana. Eind vorig jaar schreven we al dat Instana door Big Blue was overgenomen. De combinatie tussen de twee tools moet klanten meer inzicht geven in de hele stack. Turbonomic zal zich hierbij richten op het ontdekken van problemen op infrastructuurniveau, terwijl Instana dit doet voor softwareproblemen.

Met de nu aangekondigde acquisitie krijgt IBM ook meer kennis op het gebied van AIOps in handen. Hierbij ziet Big Blue meer integratie met zijn vorig jaar uitgebrachte oplossing IBM Cloud Pak for Watson AIOps. Ook deze oplossing helpt klanten met op AI gebaseerde aanbevelingen voor het oplossen van infrastructuurproblemen.

Onderdeel van strategie

De overname van Turbonomic past volgens Big Blue helemaal in de strategie die het nu uitrolt om zich in een echt puur op hybrid cloud en AI gericht bedrijf te transformeren. Hiervoor wordt onder andere al de managend infrastructuurtak, onder de naam Kyndryl, afgestoten.

Ook biedt de overname IBM de kans om zijn kennis op het gebied van AIOps verder uit te breiden. Big Blue ziet AIops als een belangrijke kans voor de toekomst. Deze technologie zal volgens de techgigant nog vaker door bedrijven worden gevraagd om hun processen nog verder te automatiseren.

Geen financiële details

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Experts verwachten dat de overnameprijs ergens tussen de 1,5 en 2 miljard dollar komt te liggen. Dit is veel meer dan de laatste geschatte waarde van 963 miljoen dollar die Turbonomic zou hebben. De overname moet in dit kwartaal nog zijn beslag krijgen.