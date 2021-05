Premier League werkt samen met Oracle voor inzichten in voetbal

Oracle is aangekondigd als de officiële cloudprovider van de Premier League. Met de AI-functies van Oracle krijgen kijkers meer relevante informatie en statistieken te zien tijdens wedstrijden.

Tijdens het seizoen 2021/2022 krijgen voetbalkijkers een aantal nieuwe vormen van informatie te zien, genaamd Match Insights – Powered by Oracle Cloud. De informatie wordt gedeeld tijdens de wereldwijde uitzendingen en op de sociale media van de Premier League.

Informatie geput uit duizenden voetbalwedstrijden

Voorbeelden van de informatie die de AI van Oracle oplevert, zijn onmiddellijke resultaten op basis van live data, real-time tracking data en de duizenden wedstrijden die alle spelers in het verleden samen hebben gespeeld. Hieruit komen gegevens als de gemiddelde formatie van een team, waarbij de kijker een beeld krijgt van hoe een team zich in het verleden in bepaalde situaties over het veld heeft verdeeld.

Ook wordt er een berekening gemaakt van hoe groot de kans is dat elk van beide teams wint. Dit gebeurt op basis van 100.000 simulaties van de rest van de wedstrijd, gebaseerd op vier jaar aan data. Daarbij wordt onder andere meegenomen of een team uit of thuis speelt, wat de huidige score is, of er penalty’s zijn uitgedeeld, welke spelers er op het veld staan, of er rode kaarten zijn uitgedeeld en hoe lang de wedstrijd nog duurt.

Tot slot spreekt de Premier League van een zogenaamde Momentum Tracker. Die berekent de kans dat er in de komende tien seconden een doelpunt gescoord wordt. Daarbij wordt er gekeken naar duizenden wedstrijden uit het verleden en de laatste vijf keer dat dezelfde situatie zich voordeed. De uitkomsten van passes, dribbels, tackles en de locatie daarvan worden allemaal meegenomen.

Data is cruciaal

“De combinatie van Oracle’s expertise op het gebied van machine learning met de schat aan voetbalgegevens van de Premier League is een belangrijke fusie tussen technologie en sport”, zegt Ariel Kelman, executive vice president en chief marketing officer bij Oracle. “De foutmarges in de Premier League zijn erg klein, dus de data is cruciaal om de betekenisvolle momenten en verhalen van elke wedstrijd te ontdekken. Het zijn die verhalen die fans verenigen en hun passie voor het spel aanwakkeren.”

