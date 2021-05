AWS introduceert Application Migration Service voor ‘lift-and-shift’

AWS heeft een nieuwe dienst voor het migreren van applicaties en workloads gelanceerd. Met Application Migration Service, ook wel AWS MGN, is het voor bedrijven makkelijker hun applicaties naar de AWS public cloudomgeving te brengen.

Met de komst van AWS MGN is het mogelijk om applicaties vanuit vrijwel iedere omgeving of architectuur naar AWS te brengen. Hiervoor is het nu niet meer noodzakelijk om eerst deze applicaties aan te passen of veranderingen aan de bronarchitectuur en de gemigreerde servers door te voeren.

AWS MGN is niet de eerste ‘lift-and-shift’-dienst die de techgigant biedt. Met de AWS CloudEndure Migration-dienst was het al mogelijk om workloads zonder kosten van fysieke, virtuele en cloudgebaseerde infrastructuur naar de public cloudomgeving over te brengen. AWS CloudEndure Migration was een toevoeging op de bestaande AWS Server Migration Service voor het verplaatsen van on-premises applicaties en workloads naar de AWS public cloudomgeving.

Functionaliteit AWS MGN

Concreet zorgt het nu geïntroduceerde AWS MGN ervoor dat automatisch de servers waarop de applicaties draaien als native AWS-servers worden gerepliceerd. Hierdoor wordt tijd bespaard en kunnen, wanneer handmatig uitgevoerd, foutgevoelige processen worden voorkomen. Daarnaast helpt hetzelfde automatische proces om een grotere hoeveelheid applicaties te verplaatsen.

Naast een vereenvoudigd migratieproces, stelt AWS MGN klanten ook in staat om testen uit te voeren, voordat zij het hele proces starten. Hierdoor kunnen zij checken of hun kritische applicaties, zoals SAP, Oracle en SQL Server, ook als bedoeld in de AWS public cloud draaien.

Klanten kunnen het hele migratieproces in de gaten houden via de Amazon CloudWatch-, Amazon EventBridge- of AWS CloudTrail-oplossingen. Deze monitoringsdiensten verzamelen alle ruwe data van de processen en zetten die in near-real time om in leesbare en meetbare gegevens.

Actieve push naar overstap

AWS roept zijn klanten actief op om naar AWS MGN over te stappen. Vooral omdat dit hen minder migratiekosten oplevert doordat het niet nodig is in speciale tooling, ontwikkelingskosten en specifieke arbeidskosten te investeren. AWS MGN handelt het hele migratieproces immers helemaal automatisch af.

Overige ‘lift-and-shift’-diensten

AWS is niet de enige public cloudaanbieder die dit soort diensten aanbiedt. Ook Google Cloud heeft dit jaar zijn Database Migration Service gelanceerd, waarover we al eerder schreven. Ook Oracle introduceerde onlangs zijn Oracle Cloud Lift Services voor het migreren van workloads naar de zijn OCI-platform.

AWS MGN is nu beschikbaar in de AWS-cloudregio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon), US East (Ohio), Azië-Pacific (Tokyo, Sydney en Singapore) en Europa (Ierland, Frankfurt en Stockholm). Of de dienst ook beschikbaar komt in andere AWS-regio’s is niet bekend. Klanten in die regio’s kunnen beter AWS CloudEndure Migration of de AWS Server Migration Service voor het verplaatsen van hun applicaties en workloads gebruiken.

