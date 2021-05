‘Google Cloud en Microsoft Azure veilig voor gevoelige data’

Volgens de Franse overheid zijn de public cloudomgevingen van Google en Microsoft veilig genoeg om zeer gevoelige overheidsinformatie en -data te bewaren. Hiervoor moet wel de technologie van beide techgiganten in licentie worden gegeven aan Franse bedrijven, zo geeft nieuwsorganisatie Reuters aan.

Volgens Reuters gaven de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en twee collega-ministers onlangs aan dat de cloudtechnologie van Google en Microsoft veruit superieur was aan alle andere alternatieve mogelijkheden. Hierdoor valt er volgens hen op dit moment niet aan te ontkomen dat bepaalde gevoelige Franse overheidsinformatie en -data in deze omgevingen kan worden opgeslagen. Opvallend is wel dat AWS nog niet als een ‘veilige’ public cloudomgeving wordt aangemerkt.

Voorwaarden

Wel stellen de Franse ministers hierbij als eis dat de gebruikte technologie van Google en Microsoft in licentie wordt gegeven aan Franse bedrijven. De Franse overheid geeft dan een zogenoemd ‘betrouwbare cloud’-etiket af aan deze bedrijven die clouddiensten volgens de door de Franse cybersecurity-waakhond ANSSI gestelde eisen leveren. De Franse overheidsinformatie en -data wordt dus indirect via deze Franse bedrijven in de grote Amerikaanse public cloudomgevingen opgeslagen. Op dit moment voldoen de Franse bedrijven OVHcloud en Dassault Systemes Outscale aan deze specifieke eisen.

Tegenstrijdig met eerdere opinie

Het nu voor Franse overheidsinformatie en -data veilig beschouwen van de genoemde Amerikaanse public cloudomgevingen staat haaks op eerdere uitlatingen van de Franse minister van Financiën en de politieke gedachte van de Europese Unie. Eerder gaf vooral Le Maire aan juist een eigen Europese public cloudomgeving te willen ontwikkelen. Dit om te garanderen dat alle belangrijke informatie of in Frankrijk zelf of binnen de EU wordt opgeslagen. Hierdoor zou worden voorkomen dat de Amerikaanse autoriteiten met eigen wetgeving toch eventueel toegang zouden kunnen krijgen tot de gevoelige Franse overheidsdata en data van andere EU-lidstaten.

Le Maire staat nog steeds open voor een betrouwbare Europese public cloudomgeving als alternatief. Deze omgeving ontstaat volgens de Franse minister door te garanderen dat de locatie van de benodigde servers zich op Franse grond bevindt en dat bedrijven die deze data opslaan en verwerken in Europese handen zijn.

Reactie Google en Microsoft

Google en Microsoft zijn blij met de uitspraken van Bruno Le Maire en zijn collega’s. Volgens Google is zijn public cloudomgeving hiervoor uitermate geschikt. Ook Microsoft geeft aan dat Frankrijk nu met deze beslissing zijn digitale transformatie compleet ‘onafhankelijk’ kan uitvoeren.

