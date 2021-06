9altitudes breidt uit in Nederland met overname Add-IT

9altitudes laat aan Techzine weten dat het Add-IT koopt, om haar positie in Nederland te versterken. Het is niet bekend wat er voor Add-IT betaald wordt.

9altitudes wil binnen Europa een toonaangevende Microsoft-partner worden. In de komende drie jaar heeft het de ambitie te groeien naar een omzet van 150 miljoen euro, wat een verdubbeling van de huidige omzet betekent. Dat kan door middel van organische groei, maar ook met behulp van overnames.

Overnamereden

Add-IT wordt gezien als een ideale partij voor de groeistrategie. Deze partij beschikt over de business units Software Solutions en ICT Solutions. Beide afdelingen richten zich op Enterprise Resource Planning (ERP)-projecten. Het gaat hierbij om de implementatie van business software gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 Business Central en (productie)automatisering.

“Add-IT vormt een perfecte aanvulling op de andere oplossingen binnen de 9altitudes groep. De oplossingen situeren zich binnen het Microsoft Dynamics 365 platform met de nodige interne ontwikkelde software aanvullingen om nog beter te kunnen beantwoorden aan branche-specifieke uitdagingen. Bovendien komen er ook nieuwe uitdagingen op ons af zoals industrie 4.0 en de toenemende strategische rol van data in de industrie waar we ook volop op inzetten met Microsoft en PTC software platformen en oplossingen”, aldus 9altitudes.

Het bedrijf geeft aan dat snelle veranderingen binnen de markt en de bijbehorende uitdagingen reden zijn geweest dat Add-IT zich aansluit bij 9altitudes. Met de stap wil het continuïteit voor de klant en het personeel garanderen.

9altitudes Nederland specialiseert zich als Microsoft Gold-partner in projecten rond ERP, Customer Relationship Management en business intelligence. Het is de bedoeling dat Add-IT samen met de andere 9altitudes-partijen Pylades en Cayentis het ‘kloppend hart’ van het bedrijf in Nederland vormt.

