Vuforia Instruct van PTC stroomlijnt productinspecties

Als je als fabrikant een product hebt gebouwd, dan moet je dat voor het de fabriek uitgaat eerst grondig inspecteren. Dit om er zeker van te zijn dat het geheel goed in elkaar zit en ook goed werkt. Volgens data van PTC gebruikt 67 procent van de fabrikanten hiervoor nog papier. Dat wil zeggen, iemand loopt rond met een checklist in zijn hand om alles handmatig te controleren. Daar wil het bedrijf met Vuforia Instruct verandering in brengen.

Vuforia is de tak van PTC die zich bezighoudt met Augmented Reality en de toepassingen ervan in onder andere fabrieksomgevingen. De AR-mogelijkheden zijn ondergebracht in de Vuforia Enterprise Augmented Reality Suite. Je kunt daar als klant zelf mee aan de slag om AR mogelijk te maken voor jouw organisatie. We schreven drie jaar geleden al eens over wat je hiermee zoal kunt doen. In de tussentijd is de suite uiteraard stevig uitgebreid en zijn de mogelijkheden alleen maar verder uitgebreid.

Out-of-the-box producten

Zoals aangegeven kun je als klant uit de industriële hoek bij de Vuforia Enterprise AR Suite terecht als je graag AR wilt toevoegen aan je processen. Daarmee kun je alles precies zo inrichten als je dat graag hebt op je werkvloer. PTC is echter ook bezig om steeds meer SaaS-diensten ‘af-fabriek’ te bouwen, gericht op specifieke toepassingen. Recent nog berichtten we over de introductie van Vuforia Expert Capture en Creo Generative Design Extension. De eerste hiervan maakt het relatief eenvoudig volgens PTC om AR toe te voegen aan de werkvloer. Denk hierbij aan het stapsgewijs door handelingen heen begeleiden van werknemers via een Hololens. De Creo-producten maken onderdeel uit van het CAD-aanbod van PTC, waar de uiteindelijke roots van het bedrijf in de jaren tachtig liggen.

Beide recent aangekondigde diensten zijn SaaS-diensten die draaien op het Atlas-platform van PTC. Dat is ook het geval met Vuforia Instruct. Je kunt deze producten ook zien als wat meer verticale specialisatie in het aanbod van PTC. In het geval van Vuforia Instruct heeft PTC een zeer gangbaar proces genomen bij haar klanten, namelijk het inspecteren van producten voor ze de fabriek uitgaan. Klanten kunnen in principe natuurlijk zelf aan de slag met de Vuforia Suite om hier AR voor in te zetten, maar de praktijk leert dat dit kennelijk toch nog een iets te grote stap is. PTC heeft het dus op zich genomen om dit als out-of-the-box product aan te gaan bieden.

Wat doet Vuforia Instruct?

Als je het vanuit het perspectief van de processen binnen fabrieken bekijkt, zorgt PTC er met Vuforia Instruct voor dat niet alleen de ontwikkeling van het product gebruikmaakt van digitale technologieën. Je breidt dit uit naar de front-line medewerkers die de laatste inspectie doen. In plaats van met een papier in de hand rond een product heen te lopen, kunnen deze nu een tablet gebruiken. Door die tablet op het product te richten, zien ze welke onderdelen geïnspecteerd moeten worden. Niet alleen dat, ze zien daar ook staan waar de onderdelen aan moeten voldoen om goedgekeurd te worden.

Vuforia Instruct maakt gebruik van de 3D CAD data die je als organisatie sowieso al beschikbaar hebt. Althans, als je als OEM zelf de producten ontwikkelt, of in ieder geval aan deze data kunt komen. De toepassing van Vuforia Instruct is volgens PTC niet beperkt tot kwaliteitscontroles in fabrieken. Je kunt er ook op locatie Field Maintenance mee verbeteren en versnellen. Het nieuwe SaaS-aanbod is vanaf het moment van de aankondiging beschikbaar voor klanten.