IBM zet verder in op automatisering met overname Turbonomic

Turbonomic is definitief overgenomen door IBM. De AIOPs-technologie van Turbonomic wordt in een later stadium geïntegreerd met die van het eerder overgenomen Instana.

Onlangs kondigde Big Blue aan Turbonomic te willen overnemen. Nu deze overname definitief is, kan Big Blue beginnen met de integratie van deze technologie met zijn eigen oplossingen en toepassingen. Het overnamebedrag is ook deze keer niet bekendgemaakt, maar die wordt tussen de 1,3 miljard euro en 1,7 miljard euro geschat.

Technologie Turbonomic

Turbonomic biedt een cloudgebaseerd application resource management platform. Het platform helpt onder meer bij het optimaliseren van de public cloud-omgevingen van bedrijven. Dit onder meer door de prestaties van de cloudapplicaties te verbeteren en verder de infrastructuurkosten die zich hierbij voordoen te beperken.

AI-modellen

De AI-modellen van Turbonomic analyseren de cloudomgeving van klanten om in te schatten of sommige workloads minder hardware-bronnen krijgen dan ze nodig hebben om optimaal te presteren. Vervolgens geven deze modellen beheerders aanbevelingen over hoe zij deze problemen kunnen oplossen.

Ook geeft het platform aanbevelingen voor verspillend gebruik van public cloud-omgevingen. Bijvoorbeeld of aan bepaalde workloads meer storagecapacitiet is toegewezen dan daadwerkelijk nodig is. Of dat workloads op een onnodig grote en dure cloud instance draaien. Op deze manier kunnen bedrijven dan meer inzicht hebben in hun kosten en daarvoor maatregelen nemen.

Combinatie met Instana

IBM wil de Turbonomic-technologie integreren met die van het vorig jaar overgenomen Instana. De combinatie tussen de twee tools moet klanten meer inzicht geven in de hele stack. Turbonomic zal zich hierbij richten op het ontdekken van problemen op infrastructuurniveau, terwijl Instana dit doet voor softwareproblemen.