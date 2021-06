Oracle beloont klanten bij overstap naar cloudlicenties

Oracle wil graag dat zijn klanten hun on-premises licenties omzetten naar cloudgebaseerde licenties. Hiervoor komt de techgigant nu met een specifiek Oracle Support Rewards-beloningsprogramma.

Oracle wil graag dat klanten zijn producten via abonnementsdiensten uit de cloud afnemen. Dit in plaats van de vaak gebruikelijke on-premises licenties voor datacenteromgevingen. Hiermee volgt Oracle concurrent SAP, die met RISE with SAP bezig is klanten naar de cloud te bewegen.

Kostenbesparingen

De introductie van het speciale Oracle Support Rewards-programma moet een handje helpen en is beschikbaar voor alle klanten die opnieuw committeren aan het afnemen van Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-diensten en -oplossingen. Concreet moet het klanten helpen meer toegevoegde waarde uit het gebruik van de diverse OCI-diensten te halen. Vooral als het gaat om het verlagen van de kosten.

Klanten verdienen met het beloningsprogramma ruim 20 eurocent (25 dollarcent) op iedere dollar die zij aan zogenoemde OCI Universal Credits uitgeven en consumeren. Klanten die Oracle Unlimited License Agreements hebben, kunnen zelfs 27 eurocent (33 dollarcent) per gekochte/gebruikte OCI Universal Credits verdienen. Op schaal kan dit bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s en dollars aan kosten besparen als zij workloads naar de OCI-infrastructuur migreren.

Overige klantenondersteuningsdiensten

Oracle is dit jaar flink bezig klanten meer ondersteuning te bieden. Eerder deze maand werd al het ‘Always Free’-aanbod voor ontwikkelaars verder uitgebreid. Andere belangrijke ondersteuning voor klanten was onder meer de komst van op Arm gebaseerde cloud instances en de Cloud Lift-dienst voor hulp bij het migreren van workloads naar de Oracle Cloud.

