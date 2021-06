IBM introduceert Cloud Pak voor automatisch uitrollen van 5G

IBM heeft tijdens Mobile Word Congress een Cloud Pak-oplossing voor her automatisch uitrollen en beheren van 5G-netwerken uit cloudomgevingen gepresenteerd. Ook moet dit cloudgebaseerde 5G-platform als basis dienen voor aanverwante diensten.

Telecomoperators kunnen nu met Cloud Pak for Network Automation 5G-omgevingen vanuit iedere cloud- of on-premisses omgeving opzetten en uitbreiden. De oplossing biedt hiervoor onder meer een complete suite automatiseringstools voor het opzetten van 5G- en edgediensten. Vooral door het beheren van diverse op software gebaseerde netwerkfunctionaliteittoepassingen van vele andere leveranciers.

Uitgebreide functionaliteit

Daarnaast biedt het nu uitgebrachte Cloud Pak for Network Automation onder meer veel analytics-functionaliteit waarmee klanten verborgen patronen en trends in hun 5G-netwerken kunnen ontdekken. Deze inzichten worden vervolgens ook weer gebruikt om de netwerkoperaties te verbeteren voor het bieden van constante piekprestaties.

Verdere integraties zijn er met de eigen IBM-oplossingen, zoals Cloud Pak for Watson AIOps, Edge Application Manager en het recente overgenomen Turbonomic. Dit alles om de netwerkfunctionaliteit optimaal te maken en snel 5G-netwerken uit te rollen, geeft Big Blue aan.

De Cloud Pak for Network Automation-oplossing wordt inmiddels al omarmd door verschillende telecomoperators, waaronder Verizon in de Verenigde Staten en Telefónica in Europa.

Overige oplossingen

Naast de introductie van de cloudgebaseerde 5G-dienst, heeft IBM ook het ecosysteem van zijn IBM Edge Application Manager verder uitgebreid. Met IBM Edge Application Manager kunnen klanten vele AI-, analytics- en IoT devices en -workloads via een enkele beheerconsole uitrollen en beheren.