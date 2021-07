Mirantis maakt versie 5 van Lens algemeen beschikbaar

Mirantis maakt versie 5 van zijn open-source beheertool voor Kubernetes-omgevingen Lens algemeen beschikbaar. Belangrijkste nieuwe features zijn Spaces voor het beter kunnen samenwerken in Kubernetes clusters, een verbeterde UI via Catalog en de nieuwe navigatiefunctionaliteit HotBar.

Lens is een open-source tool waarmee beheerders vooral lokale Kubernetes clusters kunnen beheren. Beheerders en ontwikkelaars gebruiken de tool vooral voor het ontdekken en observeren van clusters en workloads. Hiervoor biedt de tool onder meer visualisatie, automatische terminal helpers en Helm chart-beheerfunctionaliteit. Met de komst van versie 5 van Lens wil Mirantis de beheertool voor Kubernetes-omgevingen meer functionaliteit voor niet alleen deze omgevingen, maar ook voor alle andere cloudgebaseede technologie. Hiermee wil het de productiviteit verbeteren.

Komst van Spaces

De nieuwe versie voegt Spaces toe. Hiermee kunnen beheerders en ontwikkelaars beter toegang tot clusters en bronnen met elkaar delen voor het oplossen van problemen en samenwerking. Dit zonder alle problemen die de standaard Kubernetes API via het internet met zich meebrengt.

Voor het delen van toegang gebruikt Spaces de tool Cluster Connect. Dit voegt met elkaar verbonden clusters samen en biedt deze via een veilige proxy-verbinding aan. Onderliggende technologie hierbij is onder meer de eigen ‘reverse tunnel daemon BoreD’-technologie van Mirantis. De technologie biedt toegang tot alle gedeelde clusters via een agent die een versleutelde verbinding opent naar Lens Spaces.

Catalogs

Naast Spaces introduceert Lens 5 ook een nieuwe UI-component Catalog. Deze feature vervangt de workspace overview en laat gebruikers clusters samenvoegen met diensten, tools, pipelines, automatiseringstools en bronnen. Hiervoor biedt Catalog vervolgens een compleet doorzoekbaar overzicht als een vorm van gecentraliseerde toegang.

Ook kunnen Catalogs tussen gebruikers van een Space worden gedeeld. Hiermee krijgen dan alle deelnemende teamleden dezelfde tooling en informatie. Catalogs wordt in de komende maanden nog met functionaliteit uitgebreid.

Navigatiefunctionaliteit HotBar

Verder wordt in versie 5 van Lens meer navigatiefunctionaliteit toegevoegd. Het cluster-menus is in deze versie vervangen door een HotBar. In deze HotBar kunnen gebruikers alle functionaliteit stoppen die zij denken nodig te hebben voor een productieve workflow. Onder meer kunnen zij items via drag & drop uit Catalog halen. Ook kunnen alle items naar eigen smaak worden aangepast.

Lens 5.0 van Mirantis is nu beschikbaar.

