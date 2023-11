Rocky Linux versie 9.3 is algemeen beschikbaar. Het RHEL-alternatief volgt daarmee snel versie 9.3 van de officiële RHEL op.

Rocky Linux komt onmiddellijk beschikbaar voor x86-64-, aarch64-, ppc64le- en s390x-architecturen. Dat kondigde de organisatie, CIQ, van het gratis alternatief voor Red Hat Enterprise Linux (RHEL) aan op maandag.

Vier belangrijke nieuwigheden

De organisatie duidt zelf de vier belangrijkste nieuwigheden aan. Als eerste is er de terugkeer van cloud- en containerimages voor ppc64le. Dan is de kernel-rt-package geïntegreerd in een subpackage van kernel. Een nieuwe kernel-uki-package wordt ook geïntroduceerd en de komst van java-21-openjdk betekent de komst van een nieuwe versie van Java.

Gebruikers die momenteel Rocky Linux 9 draaien kunnen, natuurlijk kosteloos, upgraden naar versie 9.3. Wat nog niet naar deze versie komt is KDE live image, deze had volgens de organisatie ‘problemen tijdens de testfase.’ De functionaliteit blijft daarom hetzelfde als in de voorgaande versie van Rocky Linux.

Volgt kort op beschikbaarheid RHEL 9.3

Net als andere RHEL-alternatieven doet Rocky Linux moeite om nieuwe versie-releases van Red Hat snel op te volgen. Red Hat stelde versie 9.3 voor op 8 november, Alma Linux 9.3 kwam enkele dagen later al uit.

CIQ besloot eerder dit jaar ook een samenwerking aan te gaan met SUSE en Oracle om ontwikkelaars aan te moedigen een RHEL-compatibele distributie te creëren. De samenwerking OpenELA is een antwoord op de keuze van Red Hat om RHEL achter een betaalmuur te plaatsen.

