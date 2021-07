IFS neemt Customerville over voor betere klantenfeedback

IFS heeft onlangs klantenfeedbackspecialist Customerville overgenomen. Hiermee wil de ERP-leverancier bedrijven meer mogelijkheden bieden om te leren van de ervaringen van klanten en zo de dienstverlening te perfectioneren.

Met de overname wil IFS de band met Customerville verstevigen. IFS maakte al langer voor eigen doeleinden gebruik van de feedbackdiensten van de overgenomen partij. De klantenfeedbacktechnologie van Customerville is een integraal onderdeel van de dienstverlening van IFS, hoe het IFS Cloud heeft ontwikkeld en vormt daarnaast de basis van het Life Cycle Experience-programma voor klanten van IFS.

Design-Driven Feedback-technologie

Customerville biedt concreet zijn Design-Driven Feedback-technologie. Deze technologie brengt feedback van en luisteren naar klanten naar de hele ‘customer journey’. Met de dienst worden technologie, ontwerp en gedragskunde samengebracht om na te bootsen hoe mensen op natuurlijke wijze reageren op feedback en deze delen.

De technologie bestaat onder andere uit een geavanceerd survey-tool die de verkregen data direct in een interactief Design-Driven Feedback-platform stopt. De via de survey-tool verkregen feedbackinformatie wordt verzameld, geanalyseerd, gedistribueerd en in acties omgezet. Hiermee kunnen bedrijven vervolgens een hogere betrokkenheid en response van hun eigen klanten bewerkstelligen en zo de ervaringen van hun klanten verder verbeteren.

Mogelijkheden voor IFS

De overname geeft IFS de mogelijkheid klanten dezelfde functionaliteit te bieden voor het verstevigen van de relaties met hun eigen klanten. Door klantenfeedback direct te integreren met het aflevermoment van diensten, kunnen IFS-klanten hun dienstverlening op dit moment nog meer perfectioneren. Zo kunnen bedrijven ook makkelijker nieuwe bedrijfsmodellen omarmen, onder meer door niet alleen producten te verkopen, maar zich ook te focussen op meer toegespitste en innovatieve dienstverlening.

