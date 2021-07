Vodafone Business biedt nu IoT-oplossingen van Moving Intelligence

Vodafone Business breidt het aanbod in zijn Vodafone Business Marketplace uit met het IoT-portfolio van Moving Intelligence. Hierdoor wordt het voor zakelijke klanten makkelijker IoT in te zetten voor het traceren en in de gaten houden van al hun roerende objecten.

Met de integratie van het Moving Intelligence IoT-portfolio in de Vodafone Business Marketplace krijgen zakelijke klanten meer mogelijkheden om hun bewegende ‘assets’ optimaal te benutten.

De oplossingen van Moving Intelligence helpen klanten met IoT-technologie grip te krijgen op ‘bewegende objecten’. Denk daarbij onder meer aan auto’s, scooters, containers, boten en werkmaterieel. De diensten maken het mogelijk om alles wat rijdt, vaart of wordt vervoerd te traceren en anderszins in de gaten te houden.

Via de Vodafone Business Marketplace kunnen zij straks hiervoor worden ontzorgd met een compleet aanbod van hardware, onderliggende infrastructuur en de benodigde software-oplossingen. Daarnaast krijgen klanten toegang tot een online portaal waarin ze hun objecten van begin tot eind zelf kunnen volgen en wordt het platform door de leverancier geïnstalleerd.

Overige functionaliteit Vodafone Business Marketplace

Naast een centraal punt voor de afname van de diensten, biedt de Vodafone Business Marketplace klanten ook een enkel aanspreekpunt voor ondersteuning en fungeert het als selfservice-tool voor het beheren en wijzigen van de afgenomen producten. Naast toegang tot het Moving intelligence-portfolio, kunnen klanten uit de Vodafone Business-omgeving ook diverse Microsoft-diensten en diverse device management- en security-oplossingen afnemen.