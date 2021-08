Siemens koopt Nederlands Sqills voor 550 miljoen euro

Siemens neemt de Nederlandse treinticketing- en reserveringsoftwarespecialist Sqills over voor een bedrag van ongeveer 550 miljoen euro.

Techgigant Siemens lijkt een neusje te hebben voor innovatieve Nederlandse softwarebedrijven die voor het Duitse concern veel waarde opleveren. Low-codegigant Mendix werd in 2018 al overgenomen en in de maand april van dit jaar volgde de bouwer van digitale applicaties op basis van Mendix TimeSeries.

Overname door Siemens Mobility

Nu is de Nederlandse softwarespecialist Sqills uit Enschede aan de beurt. Sqills ontwikkelt speciale software voor onder andere treinticketing- en reserveringssystemen. Denk daarbij niet alleen aan elektronische kaartverkoop en reservering, maar ook het samenstellen van reizen en yield management. Belangrijke klanten van het bedrijf zijn onder meer Eurostar, Thalys, de NS en Arriva.

Siemens integreert de technologie van Sqills in zijn Siemens Mobility-divisie. Belangrijkste reden voor de overname is dat de software complementair is aan andere softwareoplossingen voor openbaar vervoer en dat de software de mogelijkheden van klanten verder uitbreidt. Het S3 Passenger-platform van Sqills wordt hiervoor onder meer geïntegreerd in het SaaS-portfolio van Siemens Mobility

Voordelen voor Sqills

Voor Sqills zelf biedt de overname door Siemens ook veel voordelen. Het bedrijf kan hierdoor zijn markt verder uitbreiden naar andere regio’s buiten Europa, zoals naar Azië en Noord-Amerika. Ook kan het verder blijven investeren in de ontwikkeling van zijn platform en aanverwante software.

De overname heeft voor Sqills ook een interessante extra financiële component. Naast het overnamebedrag van ongeveer 550 miljoen euro is de overname ook op basis van ‘earn-out’. Dit betekent dat het bedrijf meer geld krijgt als na de overname bepaalde extra financiële doelen worden gehaald. De vier oprichters van het bedrijf hebben ook bepaald dat het personeel van 160 medewerkers allemaal via een bonus gaan meeprofiteren van de overname.