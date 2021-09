ServiceNow brengt Rome-release van zijn platform uit

ServiceNow heeft onlangs de Rome-versie van zijn bekende workflow- en productiviteitsplatform uitgebracht. Deze release is door de vele toegevoegde updates en functionaliteit nog meer geoptimaliseerd voor gebruik in hybride werkomgevingen.

Volgens ServiceNow krijgen klanten met de Rome-release veel meer mogelijkheden waardoor zij zich makkelijker en sneller kunnen aanpassen aan de nieuwe, vooral hybride, werkomgevingen. De laatste versie helpt klanten met het opschalen van automatisering van hun werkomgevingen, het ontwikkelen van hiervoor benodigde applicaties en helpt ook met het voorkomen van vermoeidheidsverschijnselen van werknemers.

Welzijn werknemers

Vooral het algemene welzijn van werknemers staat in de Rome-release van het ServiceNow Platform centraal. Hiervoor wordt een speciaal ‘werknemerservaringsplatform’, Employee Center, geïntroduceerd. Gebruikers kunnen daarbinnen makkelijker bepaalde persoonlijke informatie vinden. Daarnaast helpt het taken te voltooien en maakt het verzoeken mogelijk. Ook kunnen werknemers vanuit deze centrale omgeving contact zoeken met afdelingen als HR, IT, facilitybeheer en de juridische- en inkoopafdeling. Dit zorgt ervoor dat zaken sneller afgehandeld kunnen worden.

Employee Center is gekoppeld met MS Teams en de speciale Employee Management tool moet werknemers geheel automatisch door allerlei processen leiden. Ook kunnen HR-teams de tool gebruiken om bepaalde zaken voor individuele werknemers aan te passen, zonder dat zij daarvoor in de onderliggende code moeten duiken.

In ServiceNow Platform Rome is natuurlijk ook veel functionaliteit toegevoegd voor automatiseringsdoeleinden. Volgens ServiceNow is automatisering essentieel voor hybride werken, omdat werknemers ook op afstand door het automatiseren van standaardtaken meer productiviteit en aandacht voor de zakelijke doelen krijgen.

De Automation Discovery tool helpt onder meer met het identificeren van de tien belangrijkste kansen voor het automatiseren van werkzaamheden in applicaties. De tool doet dit voor maar liefst 180 verschillende gebieden. Het is een toevoeging aan het bestaande palet aan automatiseringsdiensten van het ServiceNow Platform, zoals de Virtual Agent-, Auto Routing- en Agent Assist-applicaties.

Updates aan de Health Log Analytics-tool ontdekken met behulp van de ITOM Predictive AIOps-tool van de leverancier nu diverse IT-problemen waar bedrijven tegenaan kunnen lopen. De tool lost deze problemen geheel automatisch op, stelt ServiceNow, zelfs voordat ze zich voordoen.

De nieuwe Mobile App Builder-dienst laat ontwikkelaars snel en makkelijk Android- en iOS-applicaties ontwikkelen en uitrollen. Medewerkers van klantenserviceafdelingen krijgen de beschikking over nieuwe playbooks in Focused Layout voor het sneller en effectiever omgaan met standaardvragen of problemen van klanten.

Verticale oplossingen

Verder biedt de nu uitgebrachte Rome-editie van het ServiceNow Platform ook specifieke verticale oplossingen. Manufacturing Connected Workforce biedt tools waarmee fabrikanten kaarten en visuele gidsen van hun systemen kunnen digitaliseren. Ook is functionaliteit beschikbaar voor standaardprocessen voor efficiency- en compliance-optimalisatie.

​Tot slot nog wat ‘kleinere’ updates:

Financial Services Operations krijgt drie nieuwe applicaties.

Client Lifecycle Operations helpt bij het onboarden van nieuwe klanten.

Complaint Management helpt bij het afhandelen van klachten van klanten

Treasury Operations maakt diensten als ACH-betalingen en overboekingen mogelijk.

Ook de oplossingen voor de telecomsector, de gezondheidszorg en de life sciences-industrie hebben updates gekregen.

ServiceNow Rome is vanaf nu beschikbaar.