Deloitte neemt Nederlands ServiceNow-adviesbureau Odysseus over

Odysseus, een Amsterdams adviesbureau met een focus op ServiceNow, IT Business- en Project Portfolio Management, is door Deloitte gekocht. Het 30-koppige bedrijf vervolgt per oktober 2021 als onderdeel van de Technology unit in Deloitte’s Consulting-tak.

De dienstverlening van ServiceNow is een van Odysseus’ speerpunten. ServiceNow, een PaaS-bedrijf met razende populariteit binnen de managementlagen van organisaties in uiteenlopende branches, ontwikkelt en levert platformen voor het digitaliseren van grootschalige workflows.

Met de overname van Odysseus verdubbelt Deloitte het aantal klanten waaraan ServiceNow door Deloitte wordt verleend. Het aantal toegespitste Deloitte-consultants groeit gelijkmatig mee.

Erik Nanninga, Consulting Leader Nederland bij Deloitte: “Bedrijven als ServiceNow omarmen digitaal en stellen organisaties in staat om nieuwe businessmodellen te vinden en werkzaamheden te heruitvinden. Het laatste gaan we samen met Odysseus voor organisaties bereiken.”

“We worden een Nederlandse marktleider in de dienstverlening van ServiceNow – en daar zijn we trots op”, voegt Ronald Krabben (Deloitte Consulting) toe.

Better together

Sander Treur is voormalig eigenaar van Odysseus en kersverse partner bij Deloitte. De overname zet een punt achter de onafhankelijkheid waar Odysseus sinds het moment van oprichting (1999) van geniet. Daartegenover staat de mogelijkheid om een grotere impact te hebben op de transformatiedoelstellingen van klanten, vertelt Treur zelf. “Het is een goede zet. Better together.“

Deloitte en ServiceNow

Deloitte’s groeiambities rondom de dienstverlening van ServiceNow mogen geen verrassing heten. De omzet van het ServiceNow steeg in minder dan twee decennia van nul naar meer dan 4,5 miljard dollar. ServiceNow is een PaaS-bedrijf; klanten hangen geregeld af van consultants om de PaaS optimaal te benutten. Dankzij de overname van Odysseus is Deloitte voor deze organisaties aanspreekbaarder dan ooit.

