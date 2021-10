Software AG vernieuwt ARIS en webMethods

Software AG heeft een aantal nieuwe functies voor ARIS bekendgemaakt. De uitbreiding is voornamelijk gericht op het automatiseren van de aanpak van digitale transformatie.

Zo geeft de nieuwste Process Mining functie beter inzicht in hoe processen werken en waardoor ze vertragen. “Tegelijkertijd zullen een aantal automatiseringstools die cultuur- en taalverschillen ondersteunen, bedrijven helpen om veranderingen sneller wereldwijd te ontwerpen en uit te rollen,” aldus het bedrijf.

ARIS Process Mining heeft nu Root Cause Miner, conformiteitscontrole in alle edities, uitgebreidere data connectivity en verplaatst ontdekte processen naar de ARIS Repository. Verder is er een nieuwe webMethods.io-connector voor ARIS Business Process Analysis en ARIS Process Mining, waarop meer dan 300 systemen aangesloten kunnen worden.

WebMethods ook vernieuwd

WebMethods, het API-platform om de verschillende entiteiten van een organisatie automatisch met elkaar te verbinden, is ook uitgebreid. Klanten “kunnen nu snellere beslissingen nemen door bijna realtime analyse van de data die door hun integraties stromen, en ook door een API-beheerstrategie te automatiseren en programmatisch uit te bouwen”, aldus het bedrijf.

De nieuwste toevoegingen aan webMethods zijn: een nieuwe DataHub voor bijna realtime inzicht, managed file transfer, Developer Portal om eenvoudig een ​​eigen API marktplaats te maken voor ontwikkelaars en Connector Development Ecosystem waarmee gebruikers samen met Software AG connectors voor webMethods.io kunnen bouwen, testen, certificeren en publiceren.