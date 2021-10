Samenwerking DoKC wil bouwen stateful apps in Kubernetes versimpelen

De Data on Kubernetes Community (DoKC), een samenwerkingsverband van leveranciers van Kubernetes-producten, wil meer aandacht geven aan het gebruik van het containerorkestratieplatform voor stateful applicaties. Het samenwerkingsverband wil hiervoor onder meer best practices en standaarden ontwikkelen.

Stateful applicaties voor onder meer e-mail of online bankieren worden door iedereen dagelijks gebruikt. Deze applicaties houden daarbij zelf de data vast van vorige mails of transacties en de huidige mail of transactie. Dit in tegenstelling tot stateless processen die geen opgeslagen data vasthouden of anderszins referenties hebben.

Veel bedrijven willen tegenwoordig hun stateful applicaties ook op Kubernetes draaien. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als het gaat om het behouden van de intern opgeslagen data. Kubernetes ondersteunt stateful applicaties wel met StatefulSet, maar voor de data werkt dat niet lekker.

Kubernetes pods zijn van nature stateless en kunnen binnen seconden verdwijnen of weer worden hersteld. Voor stateful applicaties is dit geen probleem, maar voor een stateful-programma wel. Vooral omdat diens data persistent moet zijn. Dit kan uiteindelijk via het gebruik van een zogenoemd Permanent Volume voor data storage, maar dit kan op veel manieren verkeerd gaan.

Dit laat overigens niet weg dat veel bedrijven stateful workloads toch op deze manier op Kubernetes draaien. Met alle gevolgen voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de Kubernetes operators van dien.

Initiatief DoKC

Samenwerkingsverband DoKC wil dit gaan veranderen. De aangesloten leden van de belangenorganisatie, met het CNCF en de Apache Software Foundation als voorbeeld, willen nu gaan samenwerken voor het opstellen van best practices en standaarden voor de combinatie van Kubernetes, stateful applicaties en persistent data met elkaar combineren. Zo kan Kubernetes beter voor data worden ingezet.

Deelnemers aan het samenwerkingsverband

DoKC is opgericht door DataStax, EDB, MayaData en Portworx. Inmiddels doen al 4.000 andere bedrijven meer aan dit initiatief en zijn er inmiddels al ongeveer 100 ‘meet-ups’ geweest. Andere bekende namen die meedoen zijn onder andere Percona, Red Hat, Airbyte, Altinity, anynines, Civo, Cockroach Labs, DigitalOcean, Fullstaq, ionir, Kasten by Veeam, KubeSphere, observIQ, Okteto, OnGres, Red Kubes, Stark & Wayne, StorageOS en TerminusDB.