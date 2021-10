Cisco versterkt AppDynamics met overname Kubernetesspecialist Replex

Cisco koopt de Duitse Kubernetesspecialist Replex voor het verstevigen van zijn AppDynamics-oplossing. De overname moet het applicatiemonitoringsplatform uitbreiden met meer mogelijkheden voor grote cloudomgevingen.

De overname van de startup, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, geeft Cisco meer mogelijkheden voor het uitbreiden van zijn AppDynamics-platform. De Duitse startup biedt, naast expertise op het gebied van het containerplatform Kubernetes, ook technologie op het gebied van realtime data extractie en analytics. Denk hierbij bijvoorbeeld aan governance- en kostenbeheertools voor Kubernetes.

Boost voor AppDynamics applicatiemonitoringsplatform

Deze technologie moet het AppDynamics applicatiemonitoringsplatform een ‘boost’ geven voor betere zakelijke observability-functionaliteit voor grote cloudgebaseerde omgevingen. Hoe Cisco precies de technologie van Replex in AppDynamics gaat integreren, is niet bekend. De techgigant is ook blij met het talent dat met de overname bij Cisco gaat werken aan nieuwe observability-oplossingen.

Investeringen in observability

Cisco is al langere tijd bezig zich een goede positie op de groeiende markt voor obeservability te verwerven. Het AppDynamics Business Observability-platform vormt een belangrijk onderdeel van Cisco’s observabilitystrategie. Overnames, zoals nu van Replex, maken deel uit van deze strategie. Eind vorig jaar werd hiervoor al Dashbase, een leverancier van events- en log analyticssoftware overgenomen. Ook de eerdere overname van monitoringsspeler ThousandEyes, de ‘Google Maps voor applicatieverkeer, past in dit rijtje.

