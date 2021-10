Zendesk krijgt onderzoeksplatform SurveyMonkey via Momentive in handen

Zendesk neemt het softwarebedrijf Momentive over en krijgt daarmee onderzoeksplatform SurveyMonkey in handen. Hiermee wil Zendesk betere informatiediensten over klanten leveren.

De overname betreft een meerderheidsbelang van 78 procent van de aandelen Momentive. Zendesk geeft hierbij de aandeelhouders van Momentive 0,225 Zendesk-aandelen per aandeel. Dit vertegenwoordigt ongeveer 24 euro (28 dollar) per aandeel. De resterende aandelen Momentive blijven in handen van de huidige aandeelhouders.

Betere relaties met klanten

Door het verkrijgen van het meerderheidsbelang krijgt CRM-specialist Zendesk het populaire onderzoeksplatform SurveyMonkey in handen. Dit platform, dat eerder dit jaar nog werd gerebrand naar Momentive, kan door iedereen worden gebruikt voor het uitvoeren van online onderzoeken. Ook consumenten konden dit platform gratis gebruiken. Momentive verdiende hier geld aan door verschillende freemium-opties.

De technologie van Momentive wordt straks gebruikt voor het ontwikkelen van betere intelligente klanteninformatie-oplossingen. Hiermee wil Zendesk straks (zakelijke) klanten meer in staat stellen goede ‘relaties’ met klanten op te bouwen.

Ook kans voor Momentive

Voor Momentive pakt de overname ook goed uit. Hoewel het bedrijf met SurveyMonkey veel inkomsten verdiende, wilde het zich meer op de zakelijke markt gaan richten. De naamsbekendheid van het platform en vooral de associatie met consumenten, werkte dit eigenlijk tegen. Door nu onder de vlag van het binnen het bedrijfsleven meer bekende Zendesk te opereren, kan dit segment straks beter worden aangeboord.

De overname is voor Zendesk ook voor de langere termijn belangrijk. Hierdoor verwacht de CRM-specialist dat de omzet toeneemt tot 3 miljard euro (3,5 miljard dollar) in 2024. De overname van Momentive moet, afhankelijk van de toestemming van de diverse toezichthouders, in de eerste helft van 2022 zijn beslag krijgen.

Tip: Zendesk koopt AI-startup Cleverly