Aandeelhouder Light Street is van plan om zich te verzetten tegen de overname van Zendesk. Light Street hoopt de organisatie beursgenoteerd te houden met een alternatief plan.

Een groep investeerders wil Zendesk overnemen voor 10 miljard euro. Het bestuur van Zendesk is akkoord, maar niet alle aandeelhouders zijn enthousiast. Aandeelhouder Light Street is van plan om tegen de deal te stemmen. De organisatie maakte een alternatief plan bekend.

Light Street wil dat Zendesk fondsen werft door 1 miljard dollar in aandelen beschikbaar te maken en een schuld van 2 miljard dollar aan te nemen. Volgens de aandeelhouder maakt het geld het mogelijk om SurveyMonkey over te nemen en onafhankelijk te blijven.

Zendesk heeft in het verleden geprobeerd om SurveyMonkey over te nemen. Het bod werd niet geaccepteerd, waarna het bestuur vertrouwen verloor en met potentiële kopers in gesprek ging.

Light Street hoopt dat Zendesk de overname van SurveyMonkey opnieuw probeert. Volgens de aandeelhouder heeft de overname meer potentieel dan de verkoop van de organisatie. Daarnaast wil Light Street dat Zendesk zijn management versterkt en de CEO vervangt met een nieuwe directeur.

Zendesk

Zendesk werd in 2007 opgericht en bedient meer dan 1 miljoen klanten in diverse industrieën. De organisatie ontwikkelt software voor marketing en klantenservice. Gebruikers krijgen inzicht in de behoeften van klanten om klantrelaties te verbeteren. De diensten van Zendesk zijn relatief eenvoudig te implementeren en gebruiken.

Light Street wil dat Zendesk het aantal bestuursleden verhoogt naar tien, waaronder vijf onafhankelijke leden. Daarnaast wil de investeerder een nieuwe CEO met ervaring in de softwaresector. Drie van de door Light Street voorgedragen bestuursleden zouden helpen bij het vinden van de nieuwe CEO.

Volgens Light Street-oprichter Glen Kacher levert het plan meer inkomsten voor investeerders op, met een sterkere nadruk op operationele winstgroei en fris leiderschap.