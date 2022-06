Zendesk heeft besloten eventuele plannen zichzelf in de etalage te zetten af te blazen en de huidige strategie te blijven volgen. Het betekent dat de CRM-leverancier een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf blijft.

Zendesk stond het afgelopen jaar flink onder druk. Begin dit jaar slaagde het bedrijf er niet in softwareleverancier Momentive over te nemen. De aandeelhouders van Zendesk zagen de overname als te risicovol. In dezelfde maand zou het bedrijf ook een bod van een consortium van een aantal private investeringsmaatschappijen van 16 miljard dollar (bijna 15 miljard euro) hebben afgewezen.

De CRM-leverancier stond daarnaast onder druk van de activistische investeerder JANA Partners. De aandeelhouder vond dat het management van het bedrijf niet wist wat er buiten het bedrijf speelde en dat de steun van aandeelhouders voor de plannen op dat moment op het laagste punt ooit lag. De aandeelhouder wilde snel verandering zien in het management.

Zendesk besloot als reactie op deze gebeurtenissen zichzelf te laten onderzoeken door zijn financiële en juridische adviseurs, waaronder Qatalyst Partners en Goldman Sachs. Het resultaat van dit onderzoek moest uitwijzen wat de juiste strategie zou moeten zijn; verkoop of anders.

Zelfstandig verder

Onlangs hebben de adviseurs een rapport uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat het voor Zendesk en de aandeelhouders het gunstigst is de huidige werkzaamheden als een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf te vervolgen.

Een eventuele verkoop van Zendesk aan een andere partij, concurrenten of investeerders die eerder interesse hebben getoond, bleek uiteindelijk niet aan de orde. De CRM-leverancier heeft wel met 16 mogelijke partijen en 10 financiers gesproken.

Met vier geïnteresseerde partijen en zes financiers werden uiteindelijk due diligence-processen uitgevoerd. Uiteindelijk bleek geen enkele van deze vier potentiële kopers in een overname te zijn geïnteresseerd. Als redenen hiervoor werden veranderde marktomstandigheden en financieringsproblemen gegeven.

Toekomst

Nu een overname (voorlopig) van de baan is, wil Zendesk zich als zelfstandig bedrijf richten op het goed uitvoeren van zijn strategie. Vanzelfsprekend staat binnen deze strategie groei en meer winstgevendheid hoog in het vaandel. Een aangekondigde algemene vergadering van aandeelhouders in augustus gaat hierover wellicht meer duidelijkheid geven.

